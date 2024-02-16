Медики предупреждают: за хронической усталостью могут стоять небезобидные причины

«Усталость - самая частая причина, по которой жители Эстонии приходят на медосмотр. Хотя усталость - это то, с чем мы привыкли жить, усталость может скрывать за собой и более серьезные проблемы со здоровьем, поэтому важно исследовать ее причины», - сказала доктор Рааве-Сепп.

По мнению Рааве-Сепп, причин у усталости могут быть сотни, но чаще всего она связана с быстрым темпом жизни, болезнями или травмами, психическим здоровьем, недостатком сна, приемом лекарств или недостатком какого-либо вещества в организме. «Существует также синдром хронической усталости, который характеризуется длительной усталостью, не имеющей конкретной причины», - заявила доктор Рааве-Сепп.

Если усталость носит временный характер и связана, например, с недостатком сна или кратковременным стрессом, то, по словам врача-лаборанта, она обычно проходит после отдыха или принятия мер по снятию стресса. «Однако если усталость носит стойкий характер или существенно влияет на повседневное качество жизни, это может указывать на более серьезные проблемы со здоровьем и требует дополнительных анализов крови, а также осмотра врача, поскольку часто усталость вызвана уменьшением важных минеральных и витаминных запасов в организме», - сказала Рааве-Сепп.

Поэтому, чтобы выяснить причины утомления, врач-лаборант рекомендует начинать с анализов крови, оценивающих общее состояние организма: проводить гемограмму, устаналивать уровень ферритина и витамина D; также и анализы, оценивающие состояние щитовидной железы, могут помочь объяснить причины усталости.