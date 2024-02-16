Усталость может иметь различные причины. Врач-лаборант SYNLAB Аннели Рааве-Сепп объясняет, как человек может распознать, является ли его состояние временной усталостью или же проблемой, требующей более серьезного вмешательства.
Медики предупреждают: за хронической усталостью могут стоять небезобидные причины
«Усталость - самая частая причина, по которой жители Эстонии приходят на медосмотр. Хотя усталость - это то, с чем мы привыкли жить, усталость может скрывать за собой и более серьезные проблемы со здоровьем, поэтому важно исследовать ее причины», - сказала доктор Рааве-Сепп.
По мнению Рааве-Сепп, причин у усталости могут быть сотни, но чаще всего она связана с быстрым темпом жизни, болезнями или травмами, психическим здоровьем, недостатком сна, приемом лекарств или недостатком какого-либо вещества в организме. «Существует также синдром хронической усталости, который характеризуется длительной усталостью, не имеющей конкретной причины», - заявила доктор Рааве-Сепп.
Если усталость носит временный характер и связана, например, с недостатком сна или кратковременным стрессом, то, по словам врача-лаборанта, она обычно проходит после отдыха или принятия мер по снятию стресса. «Однако если усталость носит стойкий характер или существенно влияет на повседневное качество жизни, это может указывать на более серьезные проблемы со здоровьем и требует дополнительных анализов крови, а также осмотра врача, поскольку часто усталость вызвана уменьшением важных минеральных и витаминных запасов в организме», - сказала Рааве-Сепп.
Поэтому, чтобы выяснить причины утомления, врач-лаборант рекомендует начинать с анализов крови, оценивающих общее состояние организма: проводить гемограмму, устаналивать уровень ферритина и витамина D; также и анализы, оценивающие состояние щитовидной железы, могут помочь объяснить причины усталости.
Дефицит витамина D и железа - наиболее частые причины усталости
Низкий уровень витамина D и низкий уровень железа являются наиболее распространенными причинами усталости и недостатка энергии. «Более половины тестов на витамин D, проведенных у взрослых в SYNLAB в прошлом году, показали содержание витамина D на уровне ниже нормы. Лучшим источником витамина D является солнце, которого, к сожалению, мало в наших широтах, особенно в холодное и темное время. Его дефицит вызывает ряд проблем со здоровьем и помимо усталости, поскольку витамин D влияет на иммунную систему, участвует в метаболизме кальция и фосфора, а также важен для костей, мышц, зубов и координации», - указала Рааве-Сепп.
Дефицит железа также часто вызывает усталость, поэтому в случае стойкой усталости следует оценить и запасы железа в организме с помощью анализа крови. «Тело нуждается в железе для транспортировки кислорода к тканям. Последствиями дефицита железа могут быть бледный цвет лица, боли в суставах, головные боли, одышка и учащенное сердцебиение при малейших физических нагрузках, а также расстройства памяти, настроения и внимания, боязнь холода», - пояснила врач-лаборант.
По словам Рааве-Сепп, и прием некоторых лекарств также может вызывать усталость в качестве побочного эффекта. «Лекарства от аллергии, лекарства от простуды, лекарства от высокого кровяного давления, антидепрессанты, седативные и снотворные средства, антипсихотические лекарства, лекарства от рака, миорелаксанты, наркосодержащие обезболивающие лекарства могут вызвать усталость». Как правило, чувство усталости, связанное с применением лекарственных средств, проходит после прекращения приема лекарства.
Чтобы преодолеть усталость, доктор Рааве-Сепп рекомендовала сосредоточиться на здоровом образе жизни. «Важны достаточный сон, сбалансированное питание, физическая активность, а также регулярные медицинские осмотры. Усталость не следует просто игнорировать: хотя борьба с усталостью может потребовать некоторых изменений в образе жизни и привычках, здоровый выбор приводит к повышению уровня энергии и улучшению общего самочувствия», - объяснила важность здорового образа жизни врач-лаборант.
Помогают преодолеть усталость:
- Достаточное время отдыха: убедитесь, что время работы и отдыха сбалансировано и вы спите достаточно. Взрослым обычно рекомендуется спать около 7-9 часов в сутки, но точное количество необходимого сна может варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей, состояния здоровья, образа жизни и генетики.
- Физическая активность: ежедневная физическая активность или движение на свежем воздухе - лучшие помощники в борьбе с усталостью, способствующие улучшению как физического, так и психического здоровья.
- Полноценное и сбалансированное питание: здоровое питание обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, включая углеводы, белки и полезные жиры, которые важны для производства энергии. Регулярное питание поддерживает стабильный уровень сахара в крови, что помогает поддерживать постоянный уровень энергии в течение дня.
- Проверка здоровья: проконсультируйтесь с врачом, чтобы исключить дефицит питательных веществ и заболевания, которые могут вызвать усталость.
- Пищевые добавки: если рацион разнообразен, но сохраняется нехватка витаминов или минералов, обратитесь к врачу, чтобы узнать, какие и в каком количестве пищевые добавки следует употреблять.
- Укрепление иммунной системы: многие инфекционные заболевания сопровождаются чувством усталости, которое может сохраняться еще долгое время после того, как болезнь утихла. Сильная иммунная система помогает организму бороться с патогенами, быстрее выздоравливать при заболеваниях и предотвращать заболевания в будущем.