Пт, 16.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Фото ⟩ Женщина, заметившая закончившийся трагедией пожар первой: «Я забежала в дом и закричала»

rus.postimees.ee
Copy

В воскресенье, 11 февраля, в 6.41 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре, который вспыхнул в двухэтажном деревянном жилом доме на Таллиннском шоссе в Тюри.

Пожар быстро набирал обороты, огонь распространился под крышу и дом стал полыхать открытым пламенем. Вошедший в одну из квартир пожарные обнаружил в доме мертвую женщину. Скорая помощь доставила одного из пострадавших в больницу для проверки состояния здоровья.

Женщина, которая обнаружила пожар в Тюри рано утром и позвонила в Центр тревоги, рассказала, что живет там же, по соседству. «Утром я увидела, что от крыши этого дома поднимается жуткий дым, и уже слышала треск шифера, но пламени еще не было, - описала она. - Я побежала туда и зашла в коридор, закричала во все горло и тогда ко мне вышла русскоязычная женщина. Мы стучали в дверь верхней квартиры и кричали, чтобы кто-нибудь услышал и вышел, но, к сожалению, эта дверь не открылась».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх