В воскресенье, 11 февраля, в 6.41 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре, который вспыхнул в двухэтажном деревянном жилом доме на Таллиннском шоссе в Тюри.
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Фото ⟩ Женщина, заметившая закончившийся трагедией пожар первой: «Я забежала в дом и закричала»
Пожар быстро набирал обороты, огонь распространился под крышу и дом стал полыхать открытым пламенем. Вошедший в одну из квартир пожарные обнаружил в доме мертвую женщину. Скорая помощь доставила одного из пострадавших в больницу для проверки состояния здоровья.