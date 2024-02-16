Фото ⟩ Женщина, заметившая закончившийся трагедией пожар первой: «Я забежала в дом и закричала»

Женщина, которая обнаружила пожар в Тюри рано утром и позвонила в Центр тревоги, рассказала, что живет там же, по соседству. «Утром я увидела, что от крыши этого дома поднимается жуткий дым, и уже слышала треск шифера, но пламени еще не было, - описала она. - Я побежала туда и зашла в коридор, закричала во все горло и тогда ко мне вышла русскоязычная женщина. Мы стучали в дверь верхней квартиры и кричали, чтобы кто-нибудь услышал и вышел, но, к сожалению, эта дверь не открылась».