На параде 24 февраля будет представлена боевая техника сил союзников

Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны, отметив, что построение подразделений на площади Вабадузе начнется в 11.00 24 февраля. Парад примет президент Алар Карис, а командовать парадом будет командующий Силами обороны генерал Мартин Херем. Возглавит шествие колонны военных и техники капитан-лейтенант Энн Адосон.

В параде примут участие 840 человек и 31 единица техники, в том числе 34 флага, пять рот, одиннадцать взводов, два оркестра (военный оркестр и оркестр Кайтселийта) и четыре служебные собаки.

На параде будут представлены знаменные команды государственного флага Эстонии, флага Сил обороны, флага всех видов вооруженных сил со своими подразделениями, флага командования специальных операций со своим подразделением, флагов Академии Сил обороны, Сторожевого батальона военной полиции, Куперьяновского пехотного батальона, батальона штаба и связи дивизии, 1-й и 2-й пехотных бригад, Кайтселийта и его женского отделения, Академии внутренней обороны и Тюремной службы.

В параде также примут участие подразделения Балтийского оборонного колледжа, знаменные команды CCDCOE и NFIU, резервисты 1-го и 2-го подразделений 2-й пехотной бригады Куперьяновского пехотного батальона.

На парад выйдут также знаменные команды дислоцированных в Эстонии сил союзников из Исландии и Польши, а также Великобритании, Франции и США.

Помимо техники Сил обороны Эстонии, на параде будет представлена боевая техника Великобритании, Франции и США - всех членов тактической группы НАТО, дислоцированной в Эстонии.