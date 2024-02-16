Парад Сил обороны в честь 106-й годовщины Эстонской Республики пройдет в Таллинне 24 февраля. Начало - в 12.00. Главная репетиция на площади Вабадузе начнется 23 февраля в 21.00.
На параде 24 февраля будет представлена боевая техника сил союзников
Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны, отметив, что построение подразделений на площади Вабадузе начнется в 11.00 24 февраля. Парад примет президент Алар Карис, а командовать парадом будет командующий Силами обороны генерал Мартин Херем. Возглавит шествие колонны военных и техники капитан-лейтенант Энн Адосон.
В параде примут участие 840 человек и 31 единица техники, в том числе 34 флага, пять рот, одиннадцать взводов, два оркестра (военный оркестр и оркестр Кайтселийта) и четыре служебные собаки.
На параде будут представлены знаменные команды государственного флага Эстонии, флага Сил обороны, флага всех видов вооруженных сил со своими подразделениями, флага командования специальных операций со своим подразделением, флагов Академии Сил обороны, Сторожевого батальона военной полиции, Куперьяновского пехотного батальона, батальона штаба и связи дивизии, 1-й и 2-й пехотных бригад, Кайтселийта и его женского отделения, Академии внутренней обороны и Тюремной службы.
В параде также примут участие подразделения Балтийского оборонного колледжа, знаменные команды CCDCOE и NFIU, резервисты 1-го и 2-го подразделений 2-й пехотной бригады Куперьяновского пехотного батальона.
На парад выйдут также знаменные команды дислоцированных в Эстонии сил союзников из Исландии и Польши, а также Великобритании, Франции и США.
Помимо техники Сил обороны Эстонии, на параде будет представлена боевая техника Великобритании, Франции и США - всех членов тактической группы НАТО, дислоцированной в Эстонии.
Если позволит погода, над парадом пролетят различные воздушные средства ВВС Эстонии и союзников. В связи с пролетом воздушных средств, полеты беспилотников и других летательных аппаратов в районе парада и вокруг него будут строго запрещены.
После парада посетители смогут ознакомиться с техникой Сил обороны и союзных войск. Гости парада смогут увидеть боевую машину пехоты Сил обороны Эстонии CV9035EE, бронетранспортеры Sisu XA-188 и XA-180, боевые машины США, Великобритании, Дании и Франции, зенитный ракетный комплекс Mistral и 23-мм зенитную пушку, противотанковый ракетный комплекс Javelin, медицинский автомобиль, мобильную боевую машину пехоты K9, тягач MB Actros 4150K.
В связи с подготовкой и проведением парада Сил обороны городские власти Таллинна распорядились закрыть движение транспорта и ограничить парковку на площади Вабадузе и прилегающих улицах 23 и 24 февраля. Подготовка к параду будет проходить с 7.00 23 февраля до 12.00 24 февраля. Уборка улиц будет проводиться с 15.30 до 19.00.
Во время подготовки и проведения парада будет ограничено движение на площади Вабадузе, улицах Тоомпеа, Харью, бульваре Каарли, бульваре Мере, Пярнуском шоссе, Нарвском шоссе, улице Фальги, улице Кунинга, улице Канути, улице Инсенери, улице Вана туру, улице Георга Отса, улице Суур-Карья, улице Роосикрантси, улице Тынисмяги, бульваре Эстония и улице Команданди.