Как считает считает глава Swedbank Eesti Олави Лепп, план правительства по приватизации государственных долей в семи предприятиях может заинтересовать местных инвесторов, но иностранных инвесторов, скорее всего, отпугнет геополитическая неопределенность, пишет Rus.ERR.
Глава Swedbank сообщил, кого могут заинтересовать подлежащие приватизации госпредприятия
«В каждой компании всегда есть кто-то заинтересованный, – отметил Лепп в эфире Vikerraadio. – Иностранные инвесторы сейчас довольно сдержанны, в то время как местные инвесторы ищут возможности».
В качестве причины отсутствия широкого интереса к Эстонии со стороны иностранных инвесторов Лепп назвал вопросы геополитической безопасности.
По его оценке, из опубликованного правительством списка наибольший интерес у инвесторов могут быть вызвать предприятия, связанные с Eesti Energia и Таллиннским портом.