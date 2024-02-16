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Глава Swedbank сообщил, кого могут заинтересовать подлежащие приватизации госпредприятия

rus.postimees.ee
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Олави Лепп.
Олави Лепп. Фото: Eero Vabamägi

Как считает считает глава Swedbank Eesti Олави Лепп, план правительства по приватизации государственных долей в семи предприятиях может заинтересовать местных инвесторов, но иностранных инвесторов, скорее всего, отпугнет геополитическая неопределенность, пишет Rus.ERR.

«В каждой компании всегда есть кто-то заинтересованный, – отметил Лепп в эфире Vikerraadio. – Иностранные инвесторы сейчас довольно сдержанны, в то время как местные инвесторы ищут возможности».

В качестве причины отсутствия широкого интереса к Эстонии со стороны иностранных инвесторов Лепп назвал вопросы геополитической безопасности.

По его оценке, из опубликованного правительством списка наибольший интерес у инвесторов могут быть вызвать предприятия, связанные с Eesti Energia и Таллиннским портом.

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