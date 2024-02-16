Глава Swedbank сообщил, кого могут заинтересовать подлежащие приватизации госпредприятия

«В каждой компании всегда есть кто-то заинтересованный, – отметил Лепп в эфире Vikerraadio. – Иностранные инвесторы сейчас довольно сдержанны, в то время как местные инвесторы ищут возможности».

В качестве причины отсутствия широкого интереса к Эстонии со стороны иностранных инвесторов Лепп назвал вопросы геополитической безопасности.

По его оценке, из опубликованного правительством списка наибольший интерес у инвесторов могут быть вызвать предприятия, связанные с Eesti Energia и Таллиннским портом.