Видео ⟩ Похищение и убийство женщины в Латвии: в Украине задержаны еще двое подозреваемых

Как сообщалось, в Рижском окружном суде рассматривается уголовное дело против организованной группы, которая пыталась завладеть жилым комплексом SunRepublic в Саулкрасты путем захвата и последующего убийства заложницы. Суд продолжит рассмотрение дела 26 февраля.

3 октября 2019 года в Саулкрасты пропала гражданка Республики Беларусь 1979 года рождения. Полиция объявила женщину в розыск, начала масштабное расследование и установила, что в отношении пропавшей без вести было совершено уголовное преступление.

Полиция установила, что группа лиц ранее планировала совершить преступление против гражданки Беларуси. Готовясь к похищению, эти лица, а именно двое граждан России, проживающих в Латвии, также вовлекли в совершение преступления троих граждан Украины.

В ходе следствия была получена информация о том, что гражданка Беларуси была похищена с целью получения финансовой выгоды путем овладения принадлежащим ей жилым комплексом SunRepublic, используя поддельную доверенность. Один из преступников представился потенциальным покупателем квартиры и устроил встречу с владелицей, во время которой ее похитили.

После похищения жертву держали в плену, но план преступников по хищению ее имущества провалился, и женщину убили.