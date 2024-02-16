Эксперт: покупайте жилье с максимально возможным сроком кредита, даже если вы планируете продать его через пару лет

«Основная причина длительного срока кредитования – снижение ежемесячного платежа, ведь ежемесячный платеж по 30-летнему кредиту значительно ниже, чем по 15-летнему, – говорит Ребане. – В то же время интересно отметить, что в то время как большинство людей берут кредит на длительный срок до 30 лет, клиенты Luminor, например, погашают свой кредит в среднем всего за 10 лет».

По словам Танеля Ребане, существуют различные причины, по которым кредиты погашаются в среднем в три раза раньше, а не через 30 лет.

«Конечно, за 30 лет в жизни случается многое: один человек находит новое жилье, другой получает наследство, которое помогает ему избавиться от кредитных обязательств, третий делает очень хорошую карьеру», – говорит он.

По мнению Ребане, при выборе срока кредитования стоит придерживаться золотого правила финансовой осмотрительности, то есть держать ежемесячные расходы на минимальном уровне.

Недавнее исследование Norstat, проведенное по заказу Luminor, показало, что в молодой возрастной группе, то есть среди 25-34-летних, высокие процентные ставки и связанные с ними выплаты по кредитам являются препятствием для приобретения жилья, на что ссылаются 28% респондентов. По мнению Ребане, именно поэтому при выборе срока кредитования стоит придерживаться золотого правила финансовой осмотрительности, то есть держать ежемесячные расходы на минимальном уровне.

«Если речь идет о молодом человеке, то я рекомендую в первую очередь оформить кредит на 30 лет, так как это поможет сделать выплаты по кредиту как можно более низкими», – сказал Ребане и добавил, что, исходя из принципов ответственного кредитования, невозможно предложить одинаковый срок всем людям, например, тем, кому за 50 или кто скоро выйдет на пенсию.

Танель Ребане делится с молодыми заемщиками еще одной финансовой мудростью. «Когда молодой человек покупает свое первое жилье, он вряд ли планирует прожить в нем 30 лет, скорее он собирается найти новое жилье через определенное количество лет. Я бы рекомендовал рассмотреть план выплат с равными платежами по основной части кредита, поскольку в этом случае в первые несколько лет выплачивается больше основного долга, чем процентов – это позволит получить больше выгоды от более низкого остатка по кредиту в случае последующей продажи», – добавил он.