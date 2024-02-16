По данным Департамента статистики, в депривации живет 6,2% населения, т. е. около 84 000 жителей Эстонии.
Более 80 000 жителей Эстонии живут в депривации. Что это значит?
Данные показали, что у трети населения не имеется достаточно накоплений на покрытие непредвиденных расходов. На основании каких признаков оценивается депривация? Какие из основных благ люди не могут себе позволить и кто испытывает депривацию наиболее болезненно? Ситуацию в обществе отражает проведенное Департаментом статистики социальное исследование Эстонии 2023 года.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эпп Реммельг, уровень депривации показывает долю тех людей, которые испытывают материальные и социальные лишения. В депривации, когда люди не могут позволить себе многие из общепринятых в обществе благ, в 2023 году проживало на 1% меньше людей, чем годом ранее. В прошлом году в депривации проживало 6,2% населения, т. е. около 84 000 человек. «Каждый третий житель Эстонии признает, что не способен покрыть непредвиденные расходы, и каждый четвертый отмечает, что отпуск раз в году вне дома ему не по карману. Две пары хорошей уличной обуви не могут себе позволить более 20 000 людей», — говорит аналитик.
В чем разница между бедностью и депривацией?
Депривация является одной из граней бедности. Для измерения бедности используются различные методы с оценкой риска бедности (в т. ч. относительной бедности), социальной отверженности, депривации и очень низкой трудовой активности в домохозяйстве. Наиболее распространенными показателями бедности у нас являются относительная и абсолютная бедность, они основаны на анализе доходов. Однако депривация, как один из показателей бедности, основана на собственной оценке респондента. Поэтому не все люди, получающие доход ниже границы относительной бедности, сразу же оказываются в депривации, поскольку у некоторых из них могут иметься накопления, во многих случаях люди также привыкли справляться с небольшим доходом и соответствующим образом адаптируют свои потребительские привычки.
Согласно данным социального исследования 2023 года, депривацию испытывал каждый шестой человек, проживающий в относительной бедности. В то же время 40% испытывающих депривацию людей имеют доходы выше границы относительной бедности. С одной стороны, это указывает на низкую границу относительной бедности, а с другой — также на то, что у этих людей могут отсутствовать сбережения или же они имеют более высокие потребности в потреблении. «Следовательно, для получения полного представления о бедности общества необходимо следить за различными показателями измерения бедности», — подчеркивает Реммельг.
Какие компоненты входят в оценку депривации?
Уровень депривации показывает долю тех людей, которые не могут себе позволить как минимум пять компонентов из тринадцати:
- своевременная оплата аренды и коммунальных расходов;
- поддержание тепла в доме;
- покрытие непредвиденных расходов;
- питание мясом, рыбой или содержащими равноценные белки продуктами раз в два дня;
- отпуск в течение недели вне дома;
- автомобиль;
- замена старой или сломанной мебели;
- замена изношенной одежды новой;
- наличие как минимум двух пар уличной обуви, находящейся в хорошем состоянии и подходящей для нашего климата;
- трата на себя хотя бы небольшой суммы денег каждую неделю;
- регулярное участие в платных видах досуга;
- встреча с друзьями/семьей за столом хотя бы раз в месяц;
- при необходимости использование дома интернета в личных целях.
Кто испытывает депривацию больше всего?
«Больше всего в депривации оказываются жители в возрасте 65 лет и старше (8,4%), меньше всего — лица в возрасте 16–24 лет (3,5%). Наибольшее снижение уровня депривации наблюдалось среди одиноких лиц младше 65 лет, наибольшее повышение — среди родителей-одиночек», — сказала аналитик.
Среди наших домохозяйств больше всего депривацию испытывают родители-одиночки с детьми. За последние три года уровень депривации среди них повысился вдвое. В 2023 году в депривации оказывалось почти каждое пятое домохозяйство, что превысило уровень депривации тех домохозяйств, которые состоят из одного пожилого члена. Однако среди домохозяйств, состоящих из одного члена, депривация в последний год сократилась.
Среди женщин уровень депривации на 2% выше, чем среди мужчин. Самый низкий уровень депривации в 2023 году отмечался в Тартуском уезде (4%), а также в Рапласком, Йыгеваском, Харьюском уездах (5%), а самый высокий — в Ида-Вируском, Выруском (12%) и Пылваском (9%) уездах.
Почти каждый третий житель Эстонии не справляется с непредвиденными расходами
При рассмотрении компонентов депривации по отдельности можно увидеть, что каждый третий человек не справится с непредвиденными расходами на сумму 630 евро. Сумма непредвиденных расходов, используемая в качестве показателя, меняется каждый год и зависит от границы относительной бедности за позапрошлый год. Таким образом, почти у трети жителей Эстонии нет такой большой суммы накоплений на непредвиденные ситуации и при необходимости они не могут позволить себе занять такую сумму.
«Больше четырех человек из десяти по финансовым причинам не могут себе позволить ежегодный отпуск в течение недели вне дома. Здесь мы подразумеваем не только дальние зарубежные поездки, но и живописные походы с палатками по Эстонии или визиты к живущим далеко друзьям и родственникам», — добавила Реммельг.
Замену мебели не могут себе позволить 18% населения. «При этом здесь не подразумевается замена всей мебели сразу, а, например, замена шкафа, дивана или какого-либо другого предмета мебели, в т. ч. с помощью рассрочки, или приобретение подержанной мебели», — объяснила аналитик.
При рассмотрении данных по возрастным группам можно заметить, что три первых компонента, входящих в оценку депривации, больше всего не могут себе позволить люди старше 65 лет. Однако регулярное участие в платных видах досуга не может себе позволить почти каждый десятый несовершеннолетний (0–17 лет).
Оценки базируются на данных социального исследования Эстонии 2023 года, главным представителем общественного интереса к которому является Министерство социальных дел. В исследовании принимали участие 5564 домохозяйства. В исследовании собирались данные о годовом доходе, поэтому в 2023 году запрашивались данные относительно доходов за 2022 год. Годовой доход необходим для расчетов показателей бедности и неравенства. Социальное исследование проводится на основании единой методики во всех государствах ЕС.