Более 80 000 жителей Эстонии живут в депривации. Что это значит?

Данные показали, что у трети населения не имеется достаточно накоплений на покрытие непредвиденных расходов. На основании каких признаков оценивается депривация? Какие из основных благ люди не могут себе позволить и кто испытывает депривацию наиболее болезненно? Ситуацию в обществе отражает проведенное Департаментом статистики социальное исследование Эстонии 2023 года.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эпп Реммельг, уровень депривации показывает долю тех людей, которые испытывают материальные и социальные лишения. В депривации, когда люди не могут позволить себе многие из общепринятых в обществе благ, в 2023 году проживало на 1% меньше людей, чем годом ранее. В прошлом году в депривации проживало 6,2% населения, т. е. около 84 000 человек. «Каждый третий житель Эстонии признает, что не способен покрыть непредвиденные расходы, и каждый четвертый отмечает, что отпуск раз в году вне дома ему не по карману. Две пары хорошей уличной обуви не могут себе позволить более 20 000 людей», — говорит аналитик.

В чем разница между бедностью и депривацией?