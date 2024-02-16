В Эстонии будет создан стратегический запас ветеринарных лекарств

По итогам конкурса госзакупок в начале февраля EVK заключил договоры с оптовыми продавцами лекарств, по условиям которого компании обязуются создать дополнительный запас некоторых ветеринарных препаратов, хранить его и постоянно пополнять. EVK компенсирует компаниям затраты, связанные с содержанием дополнительных запасов, но не выкупит лекарства.