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В Эстонии будет создан стратегический запас ветеринарных лекарств

rus.postimees.ee
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Создание стратегического запаса ветеринарных лекарственных препаратов - важный шаг в обеспечении продовольственной безопасности.
Создание стратегического запаса ветеринарных лекарственных препаратов - важный шаг в обеспечении продовольственной безопасности. Фото: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

По заказу Центра стратегических ресурсов (EVK) не позднее осени этого года будет сформирован стратегический резерв из нескольких десятков наименований жизненно важных для производства продуктов питания ветеринарных лекарственных препаратов.

По итогам конкурса госзакупок в начале февраля EVK заключил договоры с оптовыми продавцами лекарств, по условиям которого компании обязуются создать дополнительный запас некоторых ветеринарных препаратов, хранить его и постоянно пополнять. EVK компенсирует компаниям затраты, связанные с содержанием дополнительных запасов, но не выкупит лекарства.

По словам члена правления EVK Прийта Плоомпуу, цель создания запаса ветеринарных препаратов - повысить надежность поставок и снизить риски, связанные с возможными долгосрочными перебоями в поставках.

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