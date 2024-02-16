По заказу Центра стратегических ресурсов (EVK) не позднее осени этого года будет сформирован стратегический резерв из нескольких десятков наименований жизненно важных для производства продуктов питания ветеринарных лекарственных препаратов.
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В Эстонии будет создан стратегический запас ветеринарных лекарств
По итогам конкурса госзакупок в начале февраля EVK заключил договоры с оптовыми продавцами лекарств, по условиям которого компании обязуются создать дополнительный запас некоторых ветеринарных препаратов, хранить его и постоянно пополнять. EVK компенсирует компаниям затраты, связанные с содержанием дополнительных запасов, но не выкупит лекарства.