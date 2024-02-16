ФОТО ⟩ Как правильное отопление и его новые виды влияют на здоровье и кошелек

Особенность новых печей заключается в том, что воздух поступает в очаг через расположенные сбоку и сзади узкие отверстия, размеры которых и поток воздуха, поступающего в очаг, рассчитаны очень точно. Сооружение печей такого типа требует хорошего знания стандарта EVS-EN 15544 и планирования конструкции печей, начиная с высоты дымохода и отапливаемой площади, а также учета широкого спектра параметров.

Пример печи с отверстиями сбоку и сзади, и вид очага. Фото: Marek Maasikmets

Печник, изготавливающий печь, должен иметь соответствующий профессиональный сертификат не ниже 4-го уровня. Наличие такого сертификата можно проверить в профессиональном регистре в поиске по ключевому слову «pottsepp» («печник») или по имени и фамилии. Прежде чем заказывать у печника печь, важно убедиться в наличии сертификата, попросить образец расчета стоимости печи и, если возможно, ознакомиться с предыдущими работами печника.

Правильный розжиг

Как только новая печь установлена, ее нужно правильно топить. Розжиг печи - это тонкая наука, но, к счастью, ей можно научиться.

Во-первых, топить печь всегда нужно сухими, чистыми дровами с влажностью 13–20%. Если древесина слишком влажная, испарение влаги «украдет» слишком много энергии. При этом древесина начинает выделять древесный газ уже при температуре 100–150 °С, а для горения требуется температура не менее 350 °С. Если температура ниже этого, древесный газ будет выделяться в несгоревшем виде. Поэтому важно как можно быстрее поднять температуру горения в печи.