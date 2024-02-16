В целом качество воздуха в Эстонии очень хорошее. Но если пройтись в морозную и безветренную ночь по району с частными домами, где отопление преимущественно печное, то вы ощутите своеобразный запах дыма.
ФОТО ⟩ Как правильное отопление и его новые виды влияют на здоровье и кошелек
Как возникает этот всем знакомый запах? Дым, а также копченые продукты имеют характерный запах, который им придает ряд сложных органических углеродных соединений, например сирингол. Но в нем также содержатся сотни других углеродных соединений, и некоторые из них могут нанести вред нашему здоровью.
Например, одно из таких веществ - бензпирен, проблемы с которым возникли уже и в Эстонии. Целевое значение среднегодового качества атмосферного воздуха в ЕС для этого загрязнителя составляет 1 нг/м3.
Один нанограмм (10-9 граммов!) - это средний вес человеческой клетки. Казалось бы, это ничтожное количество, но оно показывает, насколько опасен бензпирен. Многолетние измерения качества атмосферного воздуха в Тарту и других районах Эстонии с локальным отоплением подтвердили, что это соединение в основном образуется при неправильном сжигании в печах дров.
Почему это представляет проблему?
Вредоносные соединения особенно пагубно влияют на дыхательную, а также сердечно-сосудистую систему, могут вызывать различные очаги воспаления, из которых возбудители заболевания распространяются в другие части тела, вызывая микровоспаления. Иногда частицы загрязняющих веществ настолько малы, что попадают в кровь и разносятся по всему организму, вызывая миокардит, аритмию и сердечные приступы, а порой и воспаление мозга. Кроме того, мелкие частицы могут стать причиной диабета и, например, болезни Альцгеймера.
Конечно, многое зависит от общего состояния здоровья, образа жизни и генетического фона человека. Однако очевидно, что если хроническое заболевание сердца уже развилось, из-за контакта с загрязненным воздухом оно может усугубиться и закончиться сердечным приступом. В дни с высоким уровнем загрязнения воздуха за медицинской помощью обращаются больше людей, чем обычно.
Очень простое правило гласит, что из растопленной печи не должен идти темный дым. Если нет темного дыма, то нет и значительного загрязнения. Темный дым свидетельствует о плохом режиме горения — в основном это углерод, который не сгорел в печи.
Однако каждый домовладелец, у которого есть дровяная печь, может внести свой вклад в улучшение качества воздуха, модернизировав печь и правильно сжигая дрова. Вместо того чтобы запрещать печное отопление, целесообразно уделить внимание модернизации бытовых печей, поскольку долгосрочные испытания в лаборатории печей Эстонского центра исследований окружающей среды (Eesti Keskkonnauuringute Keskus, EKUK) подтверждают, что новые типы печей значительно меньше загрязняют воздух.
Кроме того, новое поколение печей гораздо эффективнее — если КПД старых печей обычно находится в диапазоне 40-60%, то минимальный требуемый КПД для новых печей составляет 78%. Печь с более высоким КПД также более выгодна в финансовом плане, поскольку потребляет меньше дров, не говоря уже о снижении выброса вредных веществ.
Лабораторные исследования показали, что новые типы печей выбрасывают в среднем 1,14 г мелких частиц на 1 кг древесины, или одно полено среднего размера, в то время как старые печи могут выбрасывать в 10 раз больше.
Если сжигать в печи около 10 кг древесины за раз, разница будет существенной - 11,4 г и 114 г мелких частиц за цикл сгорания. Если домохозяйство использует 10 кубометров древесины в год при удельном весе 400 кг на кубометр, то старая печь будет выбрасывать около 45 кг (!) мелких частиц, а новая - всего 4,5 кг. Если в старой печи помимо дров сжигают бытовые отходы, выброс мелких частиц в атмосферу возрастает по сравнению с новой печью более чем в 40 раз. В конечном итоге эти частицы оказываются в наших легких.
Особенность новых печей заключается в том, что воздух поступает в очаг через расположенные сбоку и сзади узкие отверстия, размеры которых и поток воздуха, поступающего в очаг, рассчитаны очень точно. Сооружение печей такого типа требует хорошего знания стандарта EVS-EN 15544 и планирования конструкции печей, начиная с высоты дымохода и отапливаемой площади, а также учета широкого спектра параметров.
Печник, изготавливающий печь, должен иметь соответствующий профессиональный сертификат не ниже 4-го уровня. Наличие такого сертификата можно проверить в профессиональном регистре в поиске по ключевому слову «pottsepp» («печник») или по имени и фамилии. Прежде чем заказывать у печника печь, важно убедиться в наличии сертификата, попросить образец расчета стоимости печи и, если возможно, ознакомиться с предыдущими работами печника.
Правильный розжиг
Как только новая печь установлена, ее нужно правильно топить. Розжиг печи - это тонкая наука, но, к счастью, ей можно научиться.
Во-первых, топить печь всегда нужно сухими, чистыми дровами с влажностью 13–20%. Если древесина слишком влажная, испарение влаги «украдет» слишком много энергии. При этом древесина начинает выделять древесный газ уже при температуре 100–150 °С, а для горения требуется температура не менее 350 °С. Если температура ниже этого, древесный газ будет выделяться в несгоревшем виде. Поэтому важно как можно быстрее поднять температуру горения в печи.
После того как дрова просушатся в поленнице в течение полутора-двух лет, перед использованием занесите их в помещение хотя бы на сутки, чтобы влага, находящаяся на поверхности, высохла. Затем положите дрова в печь: большие поленья с корой вниз, а поленья поменьше сверху. Очаг следует заполнять не более чем на две трети объема. Так воздух будет свободно двигаться между поленьями.
Следующий важный шаг - растопка. По возможности поджигайте дрова сверху. На первый взгляд это может показаться странным и необычным, но именно это позволяет значительно снизить образование мелких частиц во время розжига.
Нужно помнить, что дымовые газы всегда поднимаются вверх, а пламя в верхней части очага лучше воспламеняет газы, выделяемые дровами. Если поджечь дрова снизу или посередине, то в начале процесса неизбежно будет затрачено много энергии на испарение влаги из древесины. Именно фаза розжига является одним из самых важных этапов растапливания печи, и нужно убедиться, что она максимально короткая, а температура в печи быстро растет.
При поджигании сверху поместите растопку - тонкие щепки и при необходимости натуральное сухое горючее - на поленья и подожгите ее.
Огонь начинает распространяться вниз, и по мере нагрева дров газы будут улетучиваться вверх и сгорать. Розжиг сверху можно использовать практически во всех бытовых печах, а также на открытом воздухе, например, при разжигании костра. Попробуйте и убедитесь сами, что такой процесс розжига гораздо чище и быстрее, а древесина сгорает более равномерно.
В-третьих, дрова не должны тихо тлеть. Огонь должен гореть с умеренным жаром и пламенем, чтобы печь быстрее нагревалась. Также не стоит часто ворошить дрова и разжигать слишком сильный огонь — печь с боковыми отверстиями обеспечивает равномерную скорость сгорания.
Помните, что в домашней печи нельзя сжигать окрашенную или пропитанную древесину, так как защитные покрытия могут содержать различные химикаты и тяжелые металлы, а температура в домашней печи слишком низкая, чтобы полностью разрушить эти химикаты.
При сжигании бумаги и картона образуется большое количество пепла, который со временем может засорить дымоход. Пластиковые пакеты также непригодны для сжигания в бытовых печах. Сам по себе пластиковый пакет не токсичен, но температура горения бытовой печи слишком низка, чтобы полностью сжечь его, поэтому при сжигании пластиковых пакетов и других бытовых отходов может образоваться большое количество мелких частиц или их прекурсоров.
Очень простое правило гласит, что из растопленной печи не должен идти темный дым. Если нет темного дыма, то нет и значительного загрязнения. Темный дым свидетельствует о плохом режиме горения — в основном это углерод, который не сгорел в печи.
Правильное отопление и надлежащий уход за дымоходом — это забота о здоровье владельца дома, его семьи и соседей.
Вы еще можете успеть!
С 15 до 21 февраля принимаются заявки на пособие Kredex в рамках программы Министерства климата по модернизации систем отопления жилых домов. Благодаря этой мере домовладельцы смогут модернизировать старую печь, загрязняющую окружающую среду, либо заменить ее на более современную. Подробную информацию можно найти на сайте Kredex.