Вернувшийся из российского плена украинский военный: россияне грузили нас в автозаки со словами «добро пожаловать в ад»

До плена Владимир был высоким и статным мужчиной. При росте в 191 сантиметр он весил около 95 килограммов. Но когда он вышел из автобуса с освобожденными военнопленными на пограничном переходе в Сумской области, его не узнали даже сослуживцы.

После многомесячных пыток голодом, систематических избиений и морального давления Владимир потерял сорок килограммов своего веса. После обследования выяснилось, что он заработал не только психологические травмы, но и множественные физиологические проблемы со здоровьем.

Кадры с освобожденным Цема-Бурсовым вызывали в памяти архивные киноматериалы времен Второй мировой войны, снятые при освобождении солдатами антифашистской коалиции пленных из концентрационных лагерей Освенцим, Бухенвальд, Дахау и многих других. Но, к сожалению, нынешняя история не покрыта пылью минувших лет, это наше настоящее.

В момент записи этого интервью Владимир Цема-Бурсов находится в госпитале, где он восстанавливает жизненные функции организма. Из-за границы к нему сейчас направляется любящая жена с ребенком, которая вживую не видела собственного мужа почти два года.

Владимир Цема-Бурсов с женой на проспекте Мира. За спиной у супругов находится здание Мариупольского драматического театра, который был разрушен в результате авианалета российской авиации. Фото: Личный архив Владимира Цемы-Бурсова

Несмотря на тяжелое состояние здоровья, Владимир любезно согласился поговорить с ведущим студии «Украинской студии» Rus.Postimees. Во время беседы речь шла прежде всего о том, как ему удалось выжить в российской тюрьме.

Текстовая версия интервью появится в ближайшее время.