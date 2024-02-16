Невозможное возможно: 51-летний лыжник прошел в основные соревнования этапа Кубка мира

Во-первых, 51-летний спортсмен Нориаки Касаи прошел в основные соревнования, то есть оказался в числе 50 сильнейших спортсменов. Он соревнуется на чемпионатах мира с 1989 года и сейчас он преодолел отметку в 106 м, заработал 86,5 очков и занял в предварительном туре 45-е место.