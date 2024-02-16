На проходящем в Саппоро (Япония) этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина произошли два заслуживающих внимания события.
Невозможное возможно: 51-летний лыжник прошел в основные соревнования этапа Кубка мира
Во-первых, 51-летний спортсмен Нориаки Касаи прошел в основные соревнования, то есть оказался в числе 50 сильнейших спортсменов. Он соревнуется на чемпионатах мира с 1989 года и сейчас он преодолел отметку в 106 м, заработал 86,5 очков и занял в предварительном туре 45-е место.
Во-вторых, хорошо выступил эстонский лыжник Артти Айгро – он пролетел 117,5 м, набрал 115,5 очков и завершил предварительные соревнования на 18 месте.
Лучшим сегодня оказался Мануэль Феттнер (136,5 м и набрал 139 очков).
Основные соревнования состоятся в субботу утром.
Трехкратный призер Олимпийских игр Касаи последний раз участвовал в основных соревнованиях серии Кубка мира в начале 2020 года.