Посетительницу не пустили в зал кинотеатра с дамской сумочкой

Но в сумочке были документы, лекарства и другие необходимые вещи. К сожалению, гардероб не охраняется и никто не гарантирует, что сумочка после сеанса будет там же ждать свою хозяйку.

«На стене висело большое объявление, гласящее, что в зал нельзя брать большие сумки. Моя сумочка чуть больше листа А4. Это не большая сумка», -рассказала посетительница кинотеатра о своем неудачном опыте. Когда посетительница отказался оставить сумку в общем гардеробе, было предложено оставить сумку за прилавком у кассы. Там на полу уже была другая сумочка.