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Посетительницу не пустили в зал кинотеатра с дамской сумочкой

Анетте Май Самолберг
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В раквереский кинотеатр с большими сумками не пускают.
В раквереский кинотеатр с большими сумками не пускают. Фото: Meelis Meilbaum

В редакцию Virumaa Teataja обратилась посетительница кинотеатра Rakvere Teatrikino и поделилась своим неприятным опытом: ее попросили помимо пальто оставить без присмотра в общем гардеробе и сумочку. Все это необходимо ради безопасности людей.

Но в сумочке были документы, лекарства и другие необходимые вещи. К сожалению, гардероб не охраняется и никто не гарантирует, что сумочка после сеанса будет там же ждать свою хозяйку.

«На стене висело большое объявление, гласящее, что в зал нельзя брать большие сумки. Моя сумочка чуть больше листа А4. Это не большая сумка», -рассказала посетительница кинотеатра о своем неудачном опыте. Когда посетительница отказался оставить сумку в общем гардеробе, было предложено оставить сумку за прилавком у кассы. Там на полу уже была другая сумочка.

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