В редакцию Virumaa Teataja обратилась посетительница кинотеатра Rakvere Teatrikino и поделилась своим неприятным опытом: ее попросили помимо пальто оставить без присмотра в общем гардеробе и сумочку. Все это необходимо ради безопасности людей.
Для подписчиков
Посетительницу не пустили в зал кинотеатра с дамской сумочкой
Но в сумочке были документы, лекарства и другие необходимые вещи. К сожалению, гардероб не охраняется и никто не гарантирует, что сумочка после сеанса будет там же ждать свою хозяйку.