Певец Тынис Мяги заявил в интервью изданию Kroonika, что он снова стал жертвой «культуры отмены», и что на этот раз это было сделано государственной организацией.
Тынис Мяги считает себя жертвой «культуры отмены» и обвиняет главу госучреждения в отмене его концерта (1)
В интервью Kroonika разговор зашел о дне рождения Тыниса Мяги и новом альбоме, выход которого певец хотел отметить выступлением в концертном зале «Ванемуйне». Однако, по словам Мяги, руководитель организации Eesti Kontsert Керту Орро «отменила» певца, запретив выступать в «Ванемуйне». Теперь вместо этого Мяги даст концерт в Эстонском национальном музее (ERM).
«За концерт в ERM, который состоится 28 февраля, я благодарен Маарике Покинен (программному руководителю ERM — прим. ред.), которая любезно согласилась прийти на помощь и дать возможность выступить перед тартусцами. Изначально планировалось провести концерт в концертном зале «Ванемуйне», но директор Eesti Kontsert была категорически против. Для кое-кого «отмена» так и не закончилась...»