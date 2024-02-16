В интервью Kroonika разговор зашел о дне рождения Тыниса Мяги и новом альбоме, выход которого певец хотел отметить выступлением в концертном зале «Ванемуйне». Однако, по словам Мяги, руководитель организации Eesti Kontsert Керту Орро «отменила» певца, запретив выступать в «Ванемуйне». Теперь вместо этого Мяги даст концерт в Эстонском национальном музее (ERM).

«За концерт в ERM, который состоится 28 февраля, я благодарен Маарике Покинен (программному руководителю ERM — прим. ред.), которая любезно согласилась прийти на помощь и дать возможность выступить перед тартусцами. Изначально планировалось провести концерт в концертном зале «Ванемуйне», но директор Eesti Kontsert была категорически против. Для кое-кого «отмена» так и не закончилась...»