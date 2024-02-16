Повышение налога с оборота и экономическая ситуация влияют и на покупку бытовой техники и электроники. По мнению экспертов, сейчас для оплаты покупок все чаще используются умные платежные решения, и люди покупают меньше, но приобретают товары дороже и продукцию известных брендов.
Повышение налога с оборота: жители Эстонии стали реже совершать импульсивные покупки
По словам менеджера по развитию отдела закупок и продаж ONOFF Кайдо Прийметса, сегодняшняя общая экономическая ситуация влияет на покупательское поведение, поэтому импульсивные покупки совершаются реже.
«Как в случае с бытовой техникой, так и в случае с телевизорами и смартфонами заметна тенденция покупать меньше, но при этом чаще приобретать более качественную и дорогую продукцию известных брендов. Например, когда на рынке появляются новые телефоны, первыми продаются модели с наибольшим объемом памяти, а при покупке телевизоров покупатели интересуются более новыми и мощными моделями», - сказал Прийметс.
По его словам, повышение налога с оборота влияет и на покупку бытовой техники, в связи с чем в конце прошлого года наблюдался рост продаж.
«В случае с крупной бытовой техникой эффект от повышения налога с оборота более заметен: если вторая половина декабря была, например, очень удачной по продажам телевизоров, то повышение налога с оборота однозначно отразится на покупке телевизоров в последующие месяцы, когда будет совершено меньше покупок. В то же время, например, в случае с кухонной техникой было заметно, что в конце года предпочтение отдавалось продающейся по акциям продукции со скидкой», - сказал Прийметс.
Покупку бытовой техники и электроники, как правило, люди не откладывают
Опрос потребителей, проведенный по заказу Inbank, показал, что за последние три года треть жителей Эстонии воспользовалась рассрочкой или потребительским кредитом, которые используются как для финансирования расходов, связанных с домом, так и для приобретения бытовой техники и электроники. За год также увеличился процент тех, кто планирует использовать рассрочку или потребительский кредит в этом году. По словам руководителя партнерского канала Inbank Биргит Листманн, как правило, покупка бытовой техники и электроники не откладывается, а все чаще используются умные платежные решения, которые позволяют распределить сумму оплаты без процентов на несколько месяцев.
«Например, в прошлом году использование платежных решений "покупай сейчас, плати позже" выросло в общей сложности на 74 процента, что показывает, что в случае небольших покупок люди готовы применять инновационные платежные решения, которые можно использовать, чтобы распределить оплату суммы покупки на несколько месяцев без дополнительных плат.
Так, например, можно без дополнительных плат распределить оплату покупки на сумму шестьсот евро на три равные части, что помогает оптимизировать расходы и не перегрузить ежемесячный бюджет семьи. Например, вместо того, чтобы выложить всю сумму сразу, вы платите 200 евро в феврале, 200 в марте и 200 в апреле», - указала Листманн.
По ее словам, решения «покупай сейчас, плати позже» являются альтернативой рассрочке при покупке бытовой техники, поскольку не предполагают расходов на проценты. «Старая бытовая техника может быть причиной более высоких затрат на электроэнергию, а вот новые устройства обычно более энергоэффективны, что может помочь сэкономить как электроэнергию, так и деньги в долгосрочной перспективе», - сказала эксперт.
Новую бытовую технику покупают, когда старая сломалась
Представитель ONOFF также подтвердил, что потребители все чаще используют возможность распределить сумму оплаты покупки на несколько месяцев, не идя на уступки за счет выбора более дешевой продукции.
«Говоря о кухонной технике, сейчас по-прежнему царит тренд на аэрогрили. Обычных пылесосов сейчас мы продаем меньше, зато люди чаще покупают беспроводные и роботизированные пылесосы, ведь в хозяйстве важен комфорт и функциональность. По этой же причине постоянно растут продажи посудомоечных и сушильных машин», - сказал Прийметс. Он добавил, что все больше людей заботятся о качестве воздуха, поэтому увеличились продажи увлажнителей воздуха, воздухоочистителей и конвекторов.
По мнению эксперта ONOFF, жители Эстонии заменяют бытовую технику и электронику, когда ломается старая. Однако Прийметс рекомендует осуществлять техническое обслуживание даже своей старой бытовой техники: например, отремонтировать уплотнитель на холодильнике со сломанным уплотнителем.
«Кроме того, как бытовая техника, так и любая электроника имеют все больше и больше новых функций и умных опций. Как правило, новые устройства более энергоэффективны, что часто является аргументом для потребителей при замене старых устройств на новые», - заявил Прийметс.