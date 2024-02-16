Повышение налога с оборота: жители Эстонии стали реже совершать импульсивные покупки

«Например, в прошлом году использование платежных решений "покупай сейчас, плати позже" выросло в общей сложности на 74 процента, что показывает, что в случае небольших покупок люди готовы применять инновационные платежные решения, которые можно использовать, чтобы распределить оплату суммы покупки на несколько месяцев без дополнительных плат.

Так, например, можно без дополнительных плат распределить оплату покупки на сумму шестьсот евро на три равные части, что помогает оптимизировать расходы и не перегрузить ежемесячный бюджет семьи. Например, вместо того, чтобы выложить всю сумму сразу, вы платите 200 евро в феврале, 200 в марте и 200 в апреле», - указала Листманн.

По ее словам, решения «покупай сейчас, плати позже» являются альтернативой рассрочке при покупке бытовой техники, поскольку не предполагают расходов на проценты. «Старая бытовая техника может быть причиной более высоких затрат на электроэнергию, а вот новые устройства обычно более энергоэффективны, что может помочь сэкономить как электроэнергию, так и деньги в долгосрочной перспективе», - сказала эксперт.

Новую бытовую технику покупают, когда старая сломалась

Представитель ONOFF также подтвердил, что потребители все чаще используют возможность распределить сумму оплаты покупки на несколько месяцев, не идя на уступки за счет выбора более дешевой продукции.

«Говоря о кухонной технике, сейчас по-прежнему царит тренд на аэрогрили. Обычных пылесосов сейчас мы продаем меньше, зато люди чаще покупают беспроводные и роботизированные пылесосы, ведь в хозяйстве важен комфорт и функциональность. По этой же причине постоянно растут продажи посудомоечных и сушильных машин», - сказал Прийметс. Он добавил, что все больше людей заботятся о качестве воздуха, поэтому увеличились продажи увлажнителей воздуха, воздухоочистителей и конвекторов.

По мнению эксперта ONOFF, жители Эстонии заменяют бытовую технику и электронику, когда ломается старая. Однако Прийметс рекомендует осуществлять техническое обслуживание даже своей старой бытовой техники: например, отремонтировать уплотнитель на холодильнике со сломанным уплотнителем.

«Кроме того, как бытовая техника, так и любая электроника имеют все больше и больше новых функций и умных опций. Как правило, новые устройства более энергоэффективны, что часто является аргументом для потребителей при замене старых устройств на новые», - заявил Прийметс.