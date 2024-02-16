«Дарим вам подарочную карту на 500 евро»: мошенники рассылают письма от имени известной фирмы

«Насколько нам известно, сегодня утром некоторым жителям страны поступили по электронной почте фишинговые письма, которые якобы были отправлены от имени Circle K и в качестве благодарности за лояльность, предлагалась подарочная карту на 500 евро. Получателя письма просили перейти по ссылке. Это мошеннические письма, которые не были отправлены компанией Circle K. Поэтому мы просим всех получателей немедленно удалить их, не вступать в разговор с отправителем и не вводить нигде свои личные данные», - заявила Пирет Каск, директор по персоналу и член правления Circle K Baltics.

Фишинговое письмо. Фото: Circle K Eesti AS

Каск признала, что мошеннические письма написаны очень профессионально, с использованием привычного для компании шрифта и визуальных средств, что позволяет легко принять их за подлинные. Она также отметила, что в распространяемом в настоящее время мошенническом письме получателей просят перейти по ссылке, чтобы оплатить стоимость доставки подарочной карты.

«В случае выдачи призов Circle K мы никогда не просим клиента оплатить стоимость доставки. Подобная просьба – явный признак мошенничества», - добавила Каск.

Circle K напоминает, что не стоит вступать в разговор с отправителем письма, так как мошенники начнут давить и манипулировать людьми, в результате чего у них выманят деньги.

«Цель мошеннических писем обычно заключается в том, чтобы запутать людей и выманить у них деньги. Любые мошеннические письма, которые вызывают хоть малейшие подозрения, следует удалять. Также не переходите по ссылкам в письме и не открывайте подозрительные файлы», - подчеркнула Каск.