Представители амстердамской прокуратуры объявили футболиста Квинси Промеса (сейчас является футболистом московского «Спартака») в международный розыск. Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Франклин Ваттимена.
Футболист Квинси Промес объявлен в международный розыск
«Осужденный футболист объявлен в международный розыск. Прокуратура пыталась доставить его в Нидерланды и приняла для этого меры. Однако это пока не привело к его экстрадиции», — заявил Ваттимена, добавив, что Нидерланды не могут повлиять на ситуацию, поскольку зависят в этом вопросе от других стран.
Напомним, что 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина.
СМИ сообщают, что в 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии кокаина из Бразилии общим весом около 1362 кг. По версии следствия, эта поставка принадлежала Промесу. В ходе прослушивания телефонных разговоров Промеса выяснилось, что в транспортировку кокаина он вложил 200 000 евро, рассчитывая выручить продажи около шести миллионов евро.
Изначально прокуратура требовала для Промеса девять лет заключения.
В данный момент футболист находится на сборах в ОАЭ на сборах «Спартака», за который он выступает с февраля 2021 года.