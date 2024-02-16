Футболист Квинси Промес объявлен в международный розыск

«Осужденный футболист объявлен в международный розыск. Прокуратура пыталась доставить его в Нидерланды и приняла для этого меры. Однако это пока не привело к его экстрадиции», — заявил Ваттимена, добавив, что Нидерланды не могут повлиять на ситуацию, поскольку зависят в этом вопросе от других стран.

Напомним, что 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина.

СМИ сообщают, что в 2020 году в порту Антверпена полиция перехватила две партии кокаина из Бразилии общим весом около 1362 кг. По версии следствия, эта поставка принадлежала Промесу. В ходе прослушивания телефонных разговоров Промеса выяснилось, что в транспортировку кокаина он вложил 200 000 евро, рассчитывая выручить продажи около шести миллионов евро.

Изначально прокуратура требовала для Промеса девять лет заключения.

В данный момент футболист находится на сборах в ОАЭ на сборах «Спартака», за который он выступает с февраля 2021 года.