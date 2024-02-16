Хотите получить новую профессию? Открыта бесплатная школа маклеров по недвижимости

Руководитель Kinnisvara Akadeemia Руть Тамсалу заметила, что рынок испытывает большую потребность в хорошо обученных маклерах нового поколения. «Маклер по недвижимости должен быть на шаг впереди каждого из своих клиентов, однако ни один из нынешних видов теоретического обучения этого не предлагает», – изложила концепцию обучения Тамсалу.

«Помимо обладающих обширным практическим опытом лекторов Kinnisvara Akadeemia предлагает возможность параллельно с обучением ознакомиться также и с практической стороной профессии, в результате чего после углубленного обучения, продолжающегося на протяжении почти целого квартала, человек готов сразу же приступить к работе на должности маклера по недвижимости», – разъяснила Тамсалу.

«Программа обучения в Kinnisvara Akadeemia рассчитана в общей сложности на 200 учебных часов, в ходе которых будущие маклеры приобретают полный объем знаний, необходимых для работы: начиная с психологии продаж и заканчивая изучением различных законов. По своему привлекательной является и возможность частичного онлайн-обучения, а также, естественно, и то, что для прошедших тест профессиональной пригодности обучение в Kinnisvara Akadeemia будет бесплатным», – добавила Тамсалу.

«Все непременно зададутся вопросом, в чем же секрет? А никакого секрета нет! Окончившим Kinnisvara Akadeemia не будет предъявлен счет также и в том случае, если после прохождения программы они не присоединятся к команде Pindi Kinnisvarа», – заверила Тамсалу.

Первая сессия в Академии недвижимости начнется уже 2 апреля, и мы приглашаем подавать свои заявки энергичных и желающих учиться людей со всей Эстонии. Для ознакомления с дополнительной информацией, регистрации и предварительного тестирования можно перейти по ссылке.