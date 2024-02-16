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Перемирие у реформистов – до конца марта Каллас должна принять сверхважное решение

Мейнхард Пулк
, журналист
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Для Каи Каллас случай с Шарлем Мишелем является предупреждающим примером того, что может случиться, если внезапно начать задумываться о переходе на другую должность.
Для Каи Каллас случай с Шарлем Мишелем является предупреждающим примером того, что может случиться, если внезапно начать задумываться о переходе на другую должность. Фото: Geert Vanden Wijngaert

Хотя на фоне летнего скандала c российскими перевозками число недовольных премьер-министром Каей Каллас (Партия реформ) в родной партии выросло – а ссора с Андрусом Ансипом еще более обострила разногласия – похоже, что в течение следующего месяца или около того в партии будет определенное перемирие.

На этой неделе стало ясно, что у Каллас есть шанс стать ведущим кандидатом (которого обычно называют Spitzenkandidat) от Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ), объединяющего либеральные партии на выборах в Европарламент. Согласно изначальной цели и практике, Spitzenkandidat от партии, победившей на выборах в Европарламент, станет президентом Европейской комиссии. Правда, в 2019 году это не получилось. На выборах традиционно победила Европейская народная партия (ЕНП), но из-за политических разногласий президентом комиссии стал не Spitzenkandidat от ЕНП Манфред Вебер, а Урсула фон дер Ляйен, которую включили в игру как темную лошадку.

Каллас должна принять решение самое позднее в течение месяца, потому что с 20 по 21 марта пройдет конгресс АЛДЕ, объединяющий европейских либералов, на котором будет определен ведущий кандидат. «Безусловно, я взвесила все за и против», – сказала Каллас Postimees.

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