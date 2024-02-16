Перемирие у реформистов – до конца марта Каллас должна принять сверхважное решение

На этой неделе стало ясно, что у Каллас есть шанс стать ведущим кандидатом (которого обычно называют Spitzenkandidat) от Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ), объединяющего либеральные партии на выборах в Европарламент. Согласно изначальной цели и практике, Spitzenkandidat от партии, победившей на выборах в Европарламент, станет президентом Европейской комиссии. Правда, в 2019 году это не получилось. На выборах традиционно победила Европейская народная партия (ЕНП), но из-за политических разногласий президентом комиссии стал не Spitzenkandidat от ЕНП Манфред Вебер, а Урсула фон дер Ляйен, которую включили в игру как темную лошадку.