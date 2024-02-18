В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о школьной травле, в том числе и о травле в интернете. Как обезопасить своего ребенка, когда должны вмешиваться специальные службы и полиция, а также как действовать родителям, когда их ребенок стал объектом травли - все эти вопросы обсуждают в студии психологи, специалисты детских служб, представители полиции и родители детей.
Представитель KiVa: молчащие родители формируют из ребенка жертву
В передаче приняла участие и представитель организации «Школа без травли» (KiVa) Юлия Кашина, которая призвала родителей активнее защищать права своих детей и сообщать о малейших признаках травли.
«Хорошая иллюстрация, когда очень терпеливый родитель, он очень долго молчит и тем самым косвенно формирует из ребенка жертву. И очень хорошо, что этот пример у нас прозвучал в студии. Я сама раньше работала в уголовной полиции и могу сказать, что часто в таких случаях из человека формируется жертва и это может закончится летально», - подчеркнула Кашина.
Смотрите выпуск передачи «Своя правда» уже в этот понедельник в 20:30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.