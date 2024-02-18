Представитель KiVa: молчащие родители формируют из ребенка жертву

«Хорошая иллюстрация, когда очень терпеливый родитель, он очень долго молчит и тем самым косвенно формирует из ребенка жертву. И очень хорошо, что этот пример у нас прозвучал в студии. Я сама раньше работала в уголовной полиции и могу сказать, что часто в таких случаях из человека формируется жертва и это может закончится летально», - подчеркнула Кашина.