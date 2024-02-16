Рейнсалу о смерти Навального: это узаконенное убийство

Алексей Навальный умер в российской тюрьме. Это узаконенное убийство, за которое Путин и его приспешники несут прямую ответственность.

Навальный совершил смелый и отчаянный поступок, вернувшись в Россию, где его посадили в тюрьму по абсурдным обвинениям. Аналогичный шаг предпринял Владимир Кара-Мурза, который тоже отбывает длительный срок в российской тюрьме.

Смерть Навального, видимо, нужна режиму как часть тотального запугивания общества и обеспечения ощущения безнадежности для оппозиции. Это происходит накануне «выборов» президента России.

Мы не должны допустить проведения кампании по легитимации Путина на территории нашей страны, формально разрешив здесь проведение выборов. Мы должны прийти к четкому соглашению по этому поводу со странами-единомышленниками.