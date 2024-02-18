ИСТОРИЯ ⟩ Измученные экономическим кризисом европейцы увидели в популистах своих спасителей

Несмотря на то, что в мыслях избирателей преобладали последствия экономического кризиса, консерваторы не получили особого поражения даже в странах, где они были у власти - у правящих партий, особенно у консерваторов, дела шли особенно хорошо, например, в Польше, Франции, Германии и Италии.

Французский лидер консервативной Европейской народной партии (EPP) Жозеф Доль в вечер выборов. Фото: Euroopa Liit / Euroopa Parlament

В то же время социалисты потерпели поражение независимо от того, были ли они на родине у власти или в оппозиции, в результате чего доля фракции левоцентристов (S&D) в Европейском парламенте сократилась до четверти.

Либералы также потеряли места, в то время как зеленые совершили большой скачок, в основном благодаря возрастающей озабоченности молодых избирателей по поводу изменения климата.

Однако в качестве явно общеевропейской тенденции выделился успех многогранного и во многом взаимно противоречивого лагеря, в который входили популистские, антиевропейские и антииммиграционные силы. С другой стороны, общеевропейская партия Libertas полностью потерпела неудачу - единственным членом партии, попавшим в Европейский парламент, стал известный французский популист Филипп де Вилье, но не ирландский лидер партии Деклан Гэнли.

В своем анализе выборов брюссельский аналитический Европейский политический центр (EPO) в очередной раз выразил обеспокоенность по поводу низкой явки избирателей, которая снизилась на 2,4 процентных пункта по сравнению с пятью годами ранее до 43,2 процента.

«Этот показатель соответствует историческому тренду с 1979 года и, честно говоря, не так уж плох, как ожидалось перед выборами, - заявил аналитический центр через несколько дней после голосования в комментарии, опубликованном на своем сайте. - Однако проблема по-прежнему серьезна: все меньше граждан ЕС выбирают законодательный орган, полномочия которого постоянно расширялись в течение последних двух десятилетий, вызывая тем самым вопросы о его легитимности и надежности».

Особенно аналитический центр выразил обеспокоенность по поводу того, что большинство депутатов было избрано в Европейский парламент на основе кампании, сосредоточенной на внутренних вопросах, то есть избиратели на самом деле не оценивали компетентность своих представителей по вопросам, с которыми они будут заниматься в течение следующих пяти лет.

Также EPO подчеркнул странное противоречие: членство в ЕС было чрезвычайно популярно среди жителей новых восточноевропейских стран-членов, но в то же время явка избирателей была очень низкой.