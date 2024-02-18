ИСТОРИЯ ⟩ Измученные экономическим кризисом европейцы увидели в популистах своих спасителей

Еще до выборов в Европейский парламент 2009 года было ясно, что на фоне самого серьезного экономического кризиса десятилетий люди, вероятно, во многом выразят протест на избирательных участках, выбирая представителей в Страсбург, которые относятся к ЕС более враждебно, чем когда-либо прежде.
В результате экономического кризиса, начиная с марта 2008 года, безработица в ЕС росла, достигнув в мае 2009 года на территории еврозоны с 3,7 миллиона до 15 миллионов и во всем союзе с 5,4 миллиона до 21,5 миллиона. К моменту выборов без работы оставался почти каждый десятый трудоспособный европеец.
Поскольку особенно сильно от рецессии пострадали строительство, сфера финансовых услуг и автомобилестроение, мужчины, преобладавшие в рабочих коллективах этих отраслей, пережили кризис особенно тяжело. Кроме того, безработица среди молодежи росла быстрее среднего, как тогда отмечал Евростат.
В то же время правительства нескольких стран вели напряженные переговоры с Международным валютным фондом (IMF) по поводу кредитов, взятых для предотвращения экономического коллапса.
Выборы в Европейский парламент 2009 года
- Выборы проходили с 4 по 7 июля 2009 года.
- Голосование проходило в 27 странах Евросоюза.
- Право голоса имели 375 миллионов граждан, из которых проголосовали 43,2 процента.
- В Европарламент было избрано 736 евродепутатов.
Хотя европейские социалисты и социал-демократы пытались возложить ответственность за финансовый и экономический кризис на консерваторов в своей избирательной кампании, они не смогли предложить избирателям четкое видение того, как выйти из сложившейся ситуации, ни на европейском уровне, ни в своих собственных странах.
Накануне выборов в Европейский парламент левоцентристы возглавляли правительства только в восьми из 27 стран-членов ЕС и были меньшим партнером еще в нескольких странах, однако в некоторых из них им угрожала скорая потеря власти.