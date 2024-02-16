Путин не нашел времени прокомментировать смерть Навального

Там Путин и узнал о смерти Алексея Навального. О его информированности сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Он уже час он игнорирует смерть Алексея Навального», - отмечает «Агентство. Новости».

Встреча Путина началась в 15:15 по московскому времени, она сразу же начала транслироваться в Telegram-канале Кремля. С этого момента прошло больше часа. В своем выступлении Путин смеется и улыбается. Он отвечает на вопросы собравшихся. Вопросов о Навальном ему никто не задал, сам он эту тему не поднимал.