БЛОГ ⟩ Смерть Навального в российской тюрьме: детали, реакции и воспоминания

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает на своем сайте о смерти оппозиционера Алексея Навального.

«16.02.2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание», - говорится в сообщении.

В 2018 году Навальный выдвигался в кандидаты на выборы президента России, но не был до них допущен. В 2020 году он был отравлен боевым отравляющем веществом, известном как «Новичок», чудом избежав смерти. Тогда самолет, в котором Навальному стало плохо, совершил незапланированную посадку, и медикам удалось его спасти. Навального выпустили из России на лечение в ЕС.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию, несмотря на уговоры самых разных людей не делать этого. Политик утверждал, что не может не вернуться, так как он гражданин своей страны. Самолет был перенаправлен в другой аэропорт, Навальный был задержан при прохождении паспортного контроля. С тех пор он оставался за решеткой.