«Лед, снег валит, есть только колея для машин, а водители автобусов на большой скорости идут на обгон…Кто в конце концов будет контролировать и отвечать за безопасность пассажиров в автобусах?» - возмущается Эльвира, которая неоднократно становилась свидетельницей опасных маневров водителей автобусов.
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Действия водителей автобусов вызвали возмущение: «Такое чувство, что они поднимают у себя в крови адреналин»
По словам Эльвиры, которая часто путешествует между городами, водители автобусов периодически пренебрегают безопасностью пассажиров и других участников движения.