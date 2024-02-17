В пятницу, 16 февраля, стало известно о смерти в российской тюрьме оппозиционера Алексея Навального. Публицист Андрей Кузичкин называет случившееся убийством, совершенным цинично, вероломно, на глазах всего мира, замысленным как грозное предупреждение всей российской оппозиции, всей российской эмиграции, всем тем, кто выходит в пикеты против войны.
АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Навальный хотел научить людей не бояться, а бороться
Прощай, Леша!
Для меня Алексей Навальный был больше, чем политик.
Он был символом надежд на перемены в России и единственным человеком, которого Путин реально боялся.
И вот это страшное слово: «был»…
Алексей Навальный был удивительно дерзким, обаятельным, умным, задорным и задиристым. И бесконечно отважным. Он бросил вызов Кремлю, вступив в неравный бой с драконом в лице российской власти. Наверняка он знал, что проиграет этот бой: безжалостная государственная машина по имени «Путин» уничтожила сотни своих политических противников и в России, и за ее пределами. Но Алексею важно было показать пример всем, кто живет в страхе. Он хотел научить людей не бояться, а бороться. В него поверили, и за ним пошли миллионы… И тогда испугался Путин…
Навального давно приговорили к смерти. Сегодня приговор привели в исполнение: Алексея убили исподтишка, подло, как и принято у чекистов, нанесли удар в спину. Да, не сам Путин накинул петлю на шею Алексея Навального, но именно от его имени убили Лешу путинские подручные.
Почему это случилось сейчас? Потому что путинская власть потеряла уверенность в своем будущем. Война в Украине нанесла удар по рейтингу Путина, он боится за исход выборов. А убийство Навального, совершенное цинично, вероломно, на глазах всего мира, должно стать грозным предупреждением всей российской оппозиции, всей российской эмиграции, тем, кто ставил подписи за Надеждина, тем, кто выходит в пикеты против войны, тем, кто просто устал от войны. Суть послания Путина проста и зловеща: «Так будет с каждым, кто против меня!».
Кто-то, конечно, испугается. Но миллионы разозлятся и возненавидят человека, который считает возможным убивать людей в России и Украине, веря в свою безнаказанность. И гроздья гнева рано или поздно созреют и обрушатся на головы убийц Навального.
Увы, Алексей Навальный 16 февраля 2024 года стал частью истории и ушел в прошлое… Но в этот же день он получил свободу, вырвался из тюремных оков, и, уходя в небытие, навсегда останется с нами: с теми, кто верит, что Россия непременно станет свободной! Он мечтал об этом и боролся за это. Нам, живущим, должно продолжить борьбу и исполнить мечту Навального.