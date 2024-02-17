АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Навальный хотел научить людей не бояться, а бороться

Прощай, Леша!

Для меня Алексей Навальный был больше, чем политик.

Он был символом надежд на перемены в России и единственным человеком, которого Путин реально боялся.

И вот это страшное слово: «был»…

Алексей Навальный был удивительно дерзким, обаятельным, умным, задорным и задиристым. И бесконечно отважным. Он бросил вызов Кремлю, вступив в неравный бой с драконом в лице российской власти. Наверняка он знал, что проиграет этот бой: безжалостная государственная машина по имени «Путин» уничтожила сотни своих политических противников и в России, и за ее пределами. Но Алексею важно было показать пример всем, кто живет в страхе. Он хотел научить людей не бояться, а бороться. В него поверили, и за ним пошли миллионы… И тогда испугался Путин…

Навального давно приговорили к смерти. Сегодня приговор привели в исполнение: Алексея убили исподтишка, подло, как и принято у чекистов, нанесли удар в спину. Да, не сам Путин накинул петлю на шею Алексея Навального, но именно от его имени убили Лешу путинские подручные.

Почему это случилось сейчас? Потому что путинская власть потеряла уверенность в своем будущем. Война в Украине нанесла удар по рейтингу Путина, он боится за исход выборов. А убийство Навального, совершенное цинично, вероломно, на глазах всего мира, должно стать грозным предупреждением всей российской оппозиции, всей российской эмиграции, тем, кто ставил подписи за Надеждина, тем, кто выходит в пикеты против войны, тем, кто просто устал от войны. Суть послания Путина проста и зловеща: «Так будет с каждым, кто против меня!».

Кто-то, конечно, испугается. Но миллионы разозлятся и возненавидят человека, который считает возможным убивать людей в России и Украине, веря в свою безнаказанность. И гроздья гнева рано или поздно созреют и обрушатся на головы убийц Навального.

Увы, Алексей Навальный 16 февраля 2024 года стал частью истории и ушел в прошлое… Но в этот же день он получил свободу, вырвался из тюремных оков, и, уходя в небытие, навсегда останется с нами: с теми, кто верит, что Россия непременно станет свободной! Он мечтал об этом и боролся за это. Нам, живущим, должно продолжить борьбу и исполнить мечту Навального.