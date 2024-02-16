Информатор ФБР Смирнов официально обвинен во лжи о взятках украинской фирмы Джо Байдену и его сыну

43-летний Александр Смирнов был арестован в четверг в аэропорту Лас-Вегаса после возвращения в США из-за границы. Спецпрокурор Дэвид Вайс, ведущий расследование в отношении сына Джо Байдена, заявил, что Смирнов оклеветал Байдена, потому что тот не нравился ему как политик.

Александр Смирнов в ходе следствия по делу Хантера Байдена в 2020 году утверждал, что члены руководства энергетической компании «Бурисма» в 2015 и 2016 годах говорили ему, что наняли сына Байдена, чтобы, пользуясь именем его отца, защищать компанию от разнообразных юридических проблем в США, и что «Бурисма» выплатила Джо и Хантеру Байденам по пять миллионов долларов за это «решение проблем».

По сведениям спецпрокурора Вайса, на самом деле Смирнов встречался с представителями «Бурисмы» на в 2015–2016 гг., а только в 2017 году, когда Джо Байден уже не был вице-президентом. В заявлении прокурора говорится, что в своих показаниях Александр Смирнов придумал обвинения во взятках, питая неприязнь к Байдену как кандидату в президенты.

Если суд согласится с прокуратурой, Смирнову грозят до 25 лет тюрьмы.

Дональд Трамп бездоказательно утверждал, что Байден незаконно помогал бизнесу своего сына в Украине, и республиканцы в Конгрессе начали официальное парламентское расследование по этому поводу, опираясь в том числе на показания Смирнова.

Хантер Байден в конце февраля в рамках этого расследования предстанет перед надзорным комитетом Палаты представителей. Он решительно отвергает обвинения.

В 2019 году Палата представителей объявила импичмент уже Трампу, обвинив его в том, что пытался добиться от украинского руководства компромата на Байденов. Сенат, где большинство тогда было у республиканцев, импичмент не утвердил.