Сегодня, 16 февраля, стало известно о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме. СМИ вспомнили, что перед своим возвращением Навальный оставил напутствие, что делать, если его не станет.
Видео ⟩ Напутствие для россиян: Алексей Навальный заранее рассказал о том, что делать, если его убьют
Перед возвращением в Россию Алексей Навальный дал интервью, в котором обратился к россиянам и сказал, что нужно делать в случае его смерти.
«Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Ее нужно использовать, эту силу. Не сдавайтесь, помните, что мы огромная сила, которая находится под гнетом этих плохих чуваков лишь потому, что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла - бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо», - призвал он.
💬 Навальный — о том, что делать, если его убьют— Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) February 16, 2024
Источник: отрывок из фильма «Навальный» Дэниела Рора, 2022 год pic.twitter.com/ahRSFrc86r
Опубликовано последнее видео с участием Навального
Ранее Telegram-канал Sota.Vision опубликовал видеозапись, на которой Навальный запечатлен живым в последний раз. 15 февраля оппозиционер был на заседании Ковровского суда по видеосвязи из ИК №3 в поселке Харп, где он отбывал наказание.
На кадрах видно, что Навальный бодр и находится в хорошем расположении духа. Признаки недомогания, судя по видеозаписи, отсутствуют.