Видео ⟩ Напутствие для россиян: Алексей Навальный заранее рассказал о том, что делать, если его убьют

Перед возвращением в Россию Алексей Навальный дал интервью, в котором обратился к россиянам и сказал, что нужно делать в случае его смерти.

«Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Ее нужно использовать, эту силу. Не сдавайтесь, помните, что мы огромная сила, которая находится под гнетом этих плохих чуваков лишь потому, что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла - бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо», - призвал он.