Утром в пятницу таможня обнаружила у прибывшего в Эстонию из России через погранпереход Койдула гражданина Литвы более шести килограммов различных семян овощей и цветов, необходимого сертификата на которые у него не было.
Гражданин Литвы пытался тайно перевезти через границу Эстонии семена овощей и цветов
Рано утром на пограничный переход Койдула со стороны России прибыл автомобиль Mitsubishi с гражданином Литвы за рулем, сообщила в пятницу пресс-служба Лыунаской префектуры.
При досмотре пассажира и его багажа таможенники обнаружили в тайниках среди сыпучего груза 1800 упаковок различных семян овощей и цветов общим весом 6,4 килограмма.
Гражданин Литвы не предъявил фитосанитарного сертификата на семена, что является нарушением таможенных правил. Семена были изъяты, а против мужчины возбуждено уголовное дело.