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Гражданин Литвы пытался тайно перевезти через границу Эстонии семена овощей и цветов

BNS
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Семена. Снимок иллюстративный.
Семена. Снимок иллюстративный. Фото: Лийс Трейманн

Утром в пятницу таможня обнаружила у прибывшего в Эстонию из России через погранпереход Койдула гражданина Литвы более шести килограммов различных семян овощей и цветов, необходимого сертификата на которые у него не было.

Рано утром на пограничный переход Койдула со стороны России прибыл автомобиль Mitsubishi с гражданином Литвы за рулем, сообщила в пятницу пресс-служба Лыунаской префектуры.

При досмотре пассажира и его багажа таможенники обнаружили в тайниках среди сыпучего груза 1800 упаковок различных семян овощей и цветов общим весом 6,4 килограмма.

Гражданин Литвы не предъявил фитосанитарного сертификата на семена, что является нарушением таможенных правил. Семена были изъяты, а против мужчины возбуждено уголовное дело.

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