В этот вторник прибыл арестованный в Германии и экстрадированный в Эстонию гражданин Литвы, которого полиция подозревает в кражах со взломом, совершенных в 2023 году в Пайкузе и Синди в Пярнумаа.
Задержали подозреваемого в кражах со взломами в Эстонии
Летом прошлого года чувство безопасности жителей Пайкузе и Синди сильно пошатнула волна краж со взломом. Преступники орудовали в основном по ночам и успевали ограбить пару-тройку домов. Через несколько дней или недель они возвращались и вламывались в другие дома. В большинстве случаев в дом проникали через окно или террасную дверь.
«Преступников не смущал тот факт, что при этом в доме мирно спала семья, - говорит Маргус Распель, глава Криминального бюро Ляэнеской префектуры. Из домов выносили все, что было ценно и можно было быстро схватить и унести. В основном забирали деньги, ювелирные изделия, часы, парфюмы, памятные монеты. В нескольких случаях также крали со двора или из припаркованной там машины».
Возможные преступники через некоторое время стали известны полиции, но поскольку это были воры международного масштаба, сбор улик и информации о них занял некоторое время. «Ожидания общества в отношении полиции очень высока. Это показывает доверие к нам, и мы это очень ценим. В какой-то момент из-за этого была критика в адрес полиции, и это понятно, ведь воры, неоднократно действовавшие на одном участке за короткий период времени, сильно пошатнули чувство безопасности жителей», - констатирует Распель.
Для выявления и поимки воров сотрудники полиции сотрудничали со своими коллегами из зарубежных стран. В результате подозреваемый в краже 41-летний гражданин Литвы был задержан в Германии, а 13 февраля разыскиваемый мужчина прибыл в Эстонию.
Полиция подозревает мужчину в десяти кражах со взломом, совершенных в прошлом году в Пайкузе и Синди, а также в поселке Луунья в Тартумаа. По оценкам, мужчина нанес ущерб на сумму более 28 000 евро в результате десяти краж.
«Насколько нам известно, мужчина совершал кражи не один, а вместе с 33-летним соотечественником. Этот гражданин Литвы нам также известен и в настоящее время находится в международном розыске. Мы подозреваем его в ряде других краж и взломов, совершенных в Пярнумаа, помимо тех, которые он совершил вместе с задержанным подозреваемым, - говорит Распель.
Исходя из информации, полученной от полиции других стран, мужчины действовали на международном уровне. Кражи с одинаковым почерком совершались во многих местах Европы, например в Германии, Англии и Венгрии. Мы сотрудничаем с партнерскими учреждениями, чтобы поймать второго подозреваемого. Надеемся, что это поможет восстановить чувство безопасности у людей, которые стали жертвами преступлений».
Задержанного 41-летнего литовца допросили по подозрению в кражах и заключили под стражу на два месяца. «Ляэнеская префектура обратилась в Пярнуский уездный суд с просьбой взять мужчину под стражу, поскольку, по мнению прокуратуры он может продолжать совершать преступления на свободе и начать уклоняться от уголовного преследования. Пярнуский уездный суд удовлетворил ходатайство прокурора и первоначально заключил мужчину под стражу на срок до двух месяцев», - сказала Мерье Турьякас, прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры, ведущий уголовное производство.
В случае признания виновным мужчине грозит штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет.