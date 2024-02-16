Задержали подозреваемого в кражах со взломами в Эстонии

Летом прошлого года чувство безопасности жителей Пайкузе и Синди сильно пошатнула волна краж со взломом. Преступники орудовали в основном по ночам и успевали ограбить пару-тройку домов. Через несколько дней или недель они возвращались и вламывались в другие дома. В большинстве случаев в дом проникали через окно или террасную дверь.

«Преступников не смущал тот факт, что при этом в доме мирно спала семья, - говорит Маргус Распель, глава Криминального бюро Ляэнеской префектуры. Из домов выносили все, что было ценно и можно было быстро схватить и унести. В основном забирали деньги, ювелирные изделия, часы, парфюмы, памятные монеты. В нескольких случаях также крали со двора или из припаркованной там машины».

Возможные преступники через некоторое время стали известны полиции, но поскольку это были воры международного масштаба, сбор улик и информации о них занял некоторое время. «Ожидания общества в отношении полиции очень высока. Это показывает доверие к нам, и мы это очень ценим. В какой-то момент из-за этого была критика в адрес полиции, и это понятно, ведь воры, неоднократно действовавшие на одном участке за короткий период времени, сильно пошатнули чувство безопасности жителей», - констатирует Распель.