ВИДЕО ⟩ Юлия Навальная: Путин понесет ответственность за то, что сделал с моей семьей

Навальная сообщила, что не знала, как поступить в сложившейся ситуации, но решила выйти на сцену, «как бы это сделал Алексей». Жена умершего оппозиционера призвала мировое сообщество сплотиться.

«Наверное, вы все уже видели приходящие сегодня ужасные новости. Я долго думала, стоит ли мне прийти сюда или сразу лететь к моим детям. Но потом я подумала, что бы сделал Алексей на моем месте. И я уверена, что он бы был здесь, он был бы на этой сцене.

Я не знаю, верить или нет тем новостям, ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников в России. Потому что долгие годы, и вы все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству, они всегда лгут. Но если это правда, я хочу, чтобы Путин, все его окружение, путинские друзья, его правительство, знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем, ответственность. И этот день наступит очень скоро.

И я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом зале людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло. Победили ужасающий режим, который сейчас в России. И этот режим и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с моей страной, с нашей страной Россией в последние годы», - сказала Юлия Навальная.