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РАССЛЕДОВАНИЕ POSTIMEES ⟩ RMK пришлось оправдывать вандализм

Юлле Харью
, журналист
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Колеи вдоль железной дороги глубиной до семидесяти сантиметров, возникшие в результате вывоза леса рядом с учебным полигоном Нурсипалу.
Колеи вдоль железной дороги глубиной до семидесяти сантиметров, возникшие в результате вывоза леса рядом с учебным полигоном Нурсипалу. Фото: Mati Sepp

Центр управления государственными лесами (RMK) объявил в День святого Валентина, что присоединяется к представительной организации Rohetiiger, объединяющей предприятия с бережным отношением к окружающей среде, после того как недавно пыталось загладить последствия вандализма рядом с учебным полигоном Нурсипалу.

Руководитель НКО Hoiame Loodust Мати Сепп побывал на полигоне Нурсипалу в Вырумаа, чтобы стать свидетелем последствий лесозаготовок RMK, и признался: «Когда произошедшее на болоте Ынгу на Хийумаа стало предметом уголовного расследования («Уголовное дело было возбуждено против банды лесозаготовителей на Хийумаа», PM 16.06.2023 – на эстонском языке), в RMK пообещали, что добьется порядка в сфере своей ответственности, но я с грустью вынужден констатировать, что беспорядок никуда не исчез».

Это уже третий за короткое время пример бардака, происходящего в Нурсипалу: прошлой зимой RMK приступил к масштабной вырубке, не дожидаясь определения участков леса, необходимого в качестве шумозащитного буфера, осенью Департамент окружающей среды начал производство в связи правонарушением, которое заключалось в разрушении почвы при ликвидации последствий шторма.

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