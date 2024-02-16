РАССЛЕДОВАНИЕ POSTIMEES ⟩ RMK пришлось оправдывать вандализм

Руководитель НКО Hoiame Loodust Мати Сепп побывал на полигоне Нурсипалу в Вырумаа, чтобы стать свидетелем последствий лесозаготовок RMK, и признался: «Когда произошедшее на болоте Ынгу на Хийумаа стало предметом уголовного расследования («Уголовное дело было возбуждено против банды лесозаготовителей на Хийумаа», PM 16.06.2023 – на эстонском языке), в RMK пообещали, что добьется порядка в сфере своей ответственности, но я с грустью вынужден констатировать, что беспорядок никуда не исчез».