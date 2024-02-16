При возврате налога с оборота, по данным опроса Citadele, 41 процент респондентов планируют пустить полученные деньги на повседневные расходы.
Исследование ⟩ Возврат подоходного налога пойдет на покрытие повседневных расходов
27 процентов планируют использовать полученные деньги для увеличения своих сбережений, восемь процентов - для путешествий, десять процентов планируют использовать полученные деньги для сбора средств на более великое дело, три процента планируют потратить полученную прибыль на развлечения, два процента - пожертвовать на благотворительность, а восемь процентов ответили «другое», т.е. их ответа не было среди вариантов.
Ответы жителей Латвии и Литвы во многом схожи, хотя процентное соотношение несколько различается. 36 процентов литовцев планируют использовать деньги на повседневные расходы и 22 процента - на денежный буфер. В Латвии 46 процентов респондентов тратят деньги на повседневные расходы и 19 процентов - на сбережения.
Из опроса, проведенного в Эстонии, выяснилось, что разница в уровнях образования отражает то, на что планируется потратить возврат подоходного налога. Чем ниже уровень образования, тем больше вероятность того, что у человека низкий доход, а значит, тем больше денег предполагается направить на повседневные расходы. Чем выше уровень образования, тем больше вероятность того, что возврат подоходного налога пойдет на увеличение сбережений. Например, 69 процентов людей с основным образованием используют деньги для повседневных расходов, тогда как только 38 процентов людей с высшим образованием используют их для повседневных затрат. При этом наиболее популярным выбором среди лиц с высшим образованием было откладывать деньги в сберегательный буфер, что делают 39 процентов респондентов, тогда как среди лиц с основным образованием лишь 16 процентов планируют увеличить свой сберегательный счет с возвратом подоходного налога.
Марина Хакиайнен, руководитель отдела розничных банковских услуг банка Citadele, сказала, что эстонцы отличаются разумными затратами. «Уже в предыдущих исследованиях мы наблюдали при сравнении стран Балтии, что эстонцы больше всего стремятся инвестировать и экономить деньги. Это также было подтверждено данным исследованием. Поскольку сумма, полученная от возврата подоходного налога, не определена и не может быть точно спрогнозирована заранее, увеличение ежедневных расходов с ее помощью - не самый разумный вариант», - сказала Хакиайнен добавляя, что призывает людей направлять полученные деньги в накопительный счет. Разумный выбор - это инвестиция в себя.
«Государство поддерживает инвестиции людей в образование, позволяя им вычитать расходы на обучение из налогооблагаемого дохода. Например, выбирая занятие по интересам для ребенка или интересующие курсы для себя, обязательно следует заранее проверить, соответствует ли преподаватель требованиям для получения возврата подоходного налога. Инвестируя в непрерывное образование для возврата подоходного налога в этом году, вы снова получите подоходный налог с этих расходов в следующем году», - предположила Хакиайнен. «Если свободных средств достаточно, отпуск действительно можно считать инвестицией в себя, даже несмотря на то, что вернуть подоходный налог с него невозможно».
Исследование было проведено по заказу банка Citadele в трех странах Балтии исследовательской компанией Norstat, в каждой стране было опрошено по 1000 человек.