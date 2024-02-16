Исследование ⟩ Возврат подоходного налога пойдет на покрытие повседневных расходов

27 процентов планируют использовать полученные деньги для увеличения своих сбережений, восемь процентов - для путешествий, десять процентов планируют использовать полученные деньги для сбора средств на более великое дело, три процента планируют потратить полученную прибыль на развлечения, два процента - пожертвовать на благотворительность, а восемь процентов ответили «другое», т.е. их ответа не было среди вариантов.

Из опроса, проведенного в Эстонии, выяснилось, что разница в уровнях образования отражает то, на что планируется потратить возврат подоходного налога. Чем ниже уровень образования, тем больше вероятность того, что у человека низкий доход, а значит, тем больше денег предполагается направить на повседневные расходы. Чем выше уровень образования, тем больше вероятность того, что возврат подоходного налога пойдет на увеличение сбережений. Например, 69 процентов людей с основным образованием используют деньги для повседневных расходов, тогда как только 38 процентов людей с высшим образованием используют их для повседневных затрат. При этом наиболее популярным выбором среди лиц с высшим образованием было откладывать деньги в сберегательный буфер, что делают 39 процентов респондентов, тогда как среди лиц с основным образованием лишь 16 процентов планируют увеличить свой сберегательный счет с возвратом подоходного налога.