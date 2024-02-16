Сегодня вечером, около 17.30, в Центр тревоги поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в Рапламаа волости Мярьямаа. В результате столкновения двух автомобилей погиб человек.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ На шоссе Таллинн-Пярну-Икла столкнулись фургон и легковушка, один человек погиб
Авария произошла на 84-м километре дороги Таллинн-Пярну-Икла, когда столкнулись фургон и легковой автомобиль.
Из-за аварии на месте происшествия перекрыто движение в одну сторону.
Полиция советует по возможности избегать конкретного района, но при выборе альтернативных маршрутов следует учитывать, что обходные дороги очень скользкие.