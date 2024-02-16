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На шоссе Таллинн-Пярну-Икла столкнулись фургон и легковушка, один человек погиб

rus.postimees.ee
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Taavi Sepp

Сегодня вечером, около 17.30, в Центр тревоги поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии в Рапламаа волости Мярьямаа. В результате столкновения двух автомобилей погиб человек.

Авария произошла на 84-м километре дороги Таллинн-Пярну-Икла, когда столкнулись фургон и легковой автомобиль.

Из-за аварии на месте происшествия перекрыто движение в одну сторону.

Полиция советует по возможности избегать конкретного района, но при выборе альтернативных маршрутов следует учитывать, что обходные дороги очень скользкие.

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