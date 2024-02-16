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Репортаж ⟩ Муниципальная полиция ведет охоту на неправильно припаркованные автомобили

Ломели Мяэ Константин Седнев
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В ходе вчерашнего рейда Таллиннская муниципальная полиция поймала водителей, нарушивших правила парковки на пешеходно-велосипедных дорожках.

Задача 16 сотрудников муниципальной полиции, участвовавших в рейде, заключалась в проверке транспортных средств, припаркованных на дорогах, и при необходимости выписывании штрафов водителям. Заранее было известно, что правила нарушают, в частности, курьеры, которые паркуют свои машины на тротуаре с целью быстрее доставить товар или еду покупателям.

Руководитель отдела патрулирования и охраны Валдо Пыдер обратил внимание участников рейда на необходимость обнаружения курьерских машин. В случае нарушений Департамент муниципальной полиции может отправить в курьерскую компанию письмо с просьбой дать разъяснения по поводу действий их водителей. «Мы хотим побудить компании обучать своих курьеров и призвать их вести себя законопослушно», - сказал Пыдер.

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