Репортаж ⟩ Полиция ведет охоту на парковщиков

Задача 16 сотрудников муниципальной полиции, участвовавших в рейде, заключалась в проверке транспортных средств, припаркованных на дорогах, и при необходимости выписывании штрафов водителям. Заранее было известно, что правила нарушают, в частности, курьеры, которые паркуют свои машины на тротуаре с целью быстрее доставить товар или еду покупателям.