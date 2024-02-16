Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик, Анна Мажаева и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 16 февраля: жители Таллинна почтили память Алексея Навального, действительно ли подешевело жилье, ярмарка карьеры для ИТ-специалистов и почему блогер «Автобусная блондинка» лишилась работы
Сегодня в выпуске:
- Весь мир шокировало известие о смерти в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального. Возле посольства РФ в Таллинне собрались десятки людей, обвиняющих в гибели Навального правящий в Кремле режим.
- Это важно: фермеры заявили о глубочайшем кризисе в сельском хозяйстве Эстонии, мошенники изобрели очередной способ отъема денег
- Стремительный рост стоимости квадратного метра жилья сменился падением. Что будет с ценами на недвижимость в этом году, выясняла наш корреспондент
- «Я б в айтишники пошел, пусть меня научат». В школе программирования Коод/Йыхви начался новый набор. Наш специальный корреспондент в регионе узнавал, как начать успешную карьеру в сфере инфотехнологий
- Это интересно: кто примет участие в параде в честь годовщины ЭР, рижская дума отказывается от российского следа в названиях улиц; «нежданное богатство» в Вильяндимаа и оползень в Калифорнии
- Водитель столичного автобуса Юлия покорила соцсети познавательными и забавными роликами о своей работе. Однако это привело к конфликту, и набравшая популярность блогер Автобусная блондинка лишилась места работы. Что же произошло, выясняла наша съемочная группа
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 16 февраля.