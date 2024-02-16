Потепление: в субботу температура воздуха достигнет пяти градусов

Днем ожидается преимущественно облачная погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, после полуночи осадков станет меньше. Ветер западный и северо-западный, 6-12, порывами 15, на островах и побережье до 18 м/с, после полудня на континентальной части страны немного ослабеет. Температура воздуха от нуля до 5 градусов тепла, после полудня станет понижаться.