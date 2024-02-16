По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на субботу ожидается облачная погода, временами дожди, местами туман. Ветер преимущественно южный и юго-западный, 6-13, порывами до 17, на побережье до 20 м/с, утром на островах сменит направление на северо-западное. Температура воздуха ночью 2-6 градуса тепла.
Потепление: в субботу температура воздуха достигнет пяти градусов
Днем ожидается преимущественно облачная погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, после полуночи осадков станет меньше. Ветер западный и северо-западный, 6-12, порывами 15, на островах и побережье до 18 м/с, после полудня на континентальной части страны немного ослабеет. Температура воздуха от нуля до 5 градусов тепла, после полудня станет понижаться.