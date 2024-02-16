Почему приходится долго ждать очередь к стоматологу?

Доктор Криста Тоомесоо, менеджер стоматологической клиники Hansa, рассказала, что очередь на стоматологическое лечение для взрослых у них составляет около 2,5 месяцев. И это еще недолго. «Мои рабочие дни длятся значительно дольше, чем у обычных врачей, и это в ущерб времени, которое предназначено на отдых», - пояснила Криста.

По словам Тоомесоо, проработавшей стоматологом 25 лет, основная проблема заключается в том, что в Пярну уже много лет не хватает стоматологов, а за последние пять-десять лет многие врачи ушли на пенсию. «На пенсию ушло больше стоматологов, чем пришло в клиники», - сказала она.