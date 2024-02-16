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Почему приходится долго ждать очередь к стоматологу?

Карл Хютт
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По словам руководителя стоматологической клиники Hansa доктора Кристы Тоомесоо, основная проблема заключается в том, что в Пярну уже много лет не хватает стоматологов.
По словам руководителя стоматологической клиники Hansa доктора Кристы Тоомесоо, основная проблема заключается в том, что в Пярну уже много лет не хватает стоматологов. Фото: Mailiis Ollino

В Пярну многих людей расстраивает тот факт, что им часто приходится месяцами ждать визита к стоматологу. В Таллинне, например, прием могут назначить на следующий день.

Доктор Криста Тоомесоо, менеджер стоматологической клиники Hansa, рассказала, что очередь на стоматологическое лечение для взрослых у них составляет около 2,5 месяцев. И это еще недолго. «Мои рабочие дни длятся значительно дольше, чем у обычных врачей, и это в ущерб времени, которое предназначено на отдых», - пояснила Криста.

По словам Тоомесоо, проработавшей стоматологом 25 лет, основная проблема заключается в том, что в Пярну уже много лет не хватает стоматологов, а за последние пять-десять лет многие врачи ушли на пенсию. «На пенсию ушло больше стоматологов, чем пришло в клиники», - сказала она.

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