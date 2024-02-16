В Пярну многих людей расстраивает тот факт, что им часто приходится месяцами ждать визита к стоматологу. В Таллинне, например, прием могут назначить на следующий день.
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Почему приходится долго ждать очередь к стоматологу?
Доктор Криста Тоомесоо, менеджер стоматологической клиники Hansa, рассказала, что очередь на стоматологическое лечение для взрослых у них составляет около 2,5 месяцев. И это еще недолго. «Мои рабочие дни длятся значительно дольше, чем у обычных врачей, и это в ущерб времени, которое предназначено на отдых», - пояснила Криста.