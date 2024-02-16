КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Месть бункерного деда

Путин, должно быть, сильно растерялся, поскольку на месте Навального он наверняка бы остался в Германии. Ничто в поведении Путина не указывает на то, что в нем есть хоть толика мужества Навального.

Трудно представить, насколько трусливым должен быть лидер страны размером с Россию, чтобы бояться даже произнести имя своего политического оппонента. Или прятаться от коронавируса в бункере и усаживать своих генералов в 20 метрах от себя. Или возить личный туалет в зарубежные визиты.

Есть предположение, что когда Путин отдал приказ отравить Навального в 2020 году, он уже принял решение о вторжении в Украину. На всякий случай Навального нужно было убрать.

Каким бы ни был план Путина, он потерпел грандиозное фиаско. Навальный вышел из комы в Германии, но вместо того, чтобы прятаться, он смог позвонить отравившему его агенту ФСБ. А агент подробно описал, как намазал трусы Навального «Новичком».

В этом и заключалась страшная сила Навального. Раз за разом ему удавалось раздеть короля догола, показать, насколько неумелы, беспомощны и трусливы те, кто правит Россией вместе с Путиным. Те, кто даже имея наворованные миллиарды не могут сделать ничего, кроме как окружить себя безвкусными дворцами и туалетными ершиками по 700 евро.