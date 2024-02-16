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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Месть бункерного деда

Postimees
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Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: Artem Priakhin
  • У Навального было все, чего не было у Путина
  • Хозяину Кремля не хватает смелости
  • Лидера российской оппозиции не удалось сломить

Можно представить, как злился Путин, когда три года назад в январе Алексей Навальный сел на рейс Берлин-Москва. Это совсем не входило в планы президента РФ.

Путин, должно быть, сильно растерялся, поскольку на месте Навального он наверняка бы остался в Германии. Ничто в поведении Путина не указывает на то, что в нем есть хоть толика мужества Навального.

Трудно представить, насколько трусливым должен быть лидер страны размером с Россию, чтобы бояться даже произнести имя своего политического оппонента. Или прятаться от коронавируса в бункере и усаживать своих генералов в 20 метрах от себя. Или возить личный туалет в зарубежные визиты.

Есть предположение, что когда Путин отдал приказ отравить Навального в 2020 году, он уже принял решение о вторжении в Украину. На всякий случай Навального нужно было убрать.

Каким бы ни был план Путина, он потерпел грандиозное фиаско. Навальный вышел из комы в Германии, но вместо того, чтобы прятаться, он смог позвонить отравившему его агенту ФСБ. А агент подробно описал, как намазал трусы Навального «Новичком».

В этом и заключалась страшная сила Навального. Раз за разом ему удавалось раздеть короля догола, показать, насколько неумелы, беспомощны и трусливы те, кто правит Россией вместе с Путиным. Те, кто даже имея наворованные миллиарды не могут сделать ничего, кроме как окружить себя безвкусными дворцами и туалетными ершиками по 700 евро.

Все это Навальный делал с резкой иронией, которая принесла ему миллионную аудиторию на YouTube. Видеоролики команды Навального показали миру неприукрашенную картину падения Путина и всю эту безумную трагикомедию, которой является сегодняшняя Россия.

Неудивительно, что Путин ненавидел его всем сердцем. У Навального было все, чего не было у Путина.

Навальный не был святым, но, в отличие от Путина, он осмеливался признавать свои ошибки. В апреле прошлого года он написал открытое письмо в поддержку находящегося в тюрьме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. В письме Навальный извинился за оскорбительные слова, которые он использовал в отношении грузин в 2008 году.

Навальный скорректировал и свою позицию по Крыму. Год назад он написал на портале X (бывший Twitter), что границы Украины - это границы, признанные Россией в 1991 году, и «нечего здесь обсуждать».

Путин не смог сломить Навального. Не помогла и отправка Навального за Полярный круг в колонию строгого режима. Даже там Навальный не озлобился.

На последних видеозаписях, сделанных в тюрьме, лицо Навального расплывается в улыбке, он как обычно подшучивает над властями. А чиновники смущаются и улыбаются в ответ.

Путин может смеяться последним, но смеется он гораздо хуже. Он просто не умеет смеяться.

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