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Симона Халеп требует от канадского производителя пищевых добавок 10 миллионов долларов

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Симона Халеп.
Симона Халеп. Фото: Toby Melville

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп подала в суд на канадскую компанию по производству пищевых добавок, которая, по ее словам, виновата в том, что в настоящее время она отбывает четырехлетнюю дисквалификацию.

32-летняя румынка сдала положительный результат на допинг на Открытом чемпионате США 2022 года. В ее организме был обнаружен препарат под названием Роксадустат, который применяют больные анемией.

Всемирное антидопинговое агентство запретило этот препарат, поскольку он может повысить уровень гемоглобина и выработку эритроцитов, что, в свою очередь, делает спортсменов более устойчивыми.

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