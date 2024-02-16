Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп подала в суд на канадскую компанию по производству пищевых добавок, которая, по ее словам, виновата в том, что в настоящее время она отбывает четырехлетнюю дисквалификацию.
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Симона Халеп требует от канадского производителя пищевых добавок 10 миллионов долларов
32-летняя румынка сдала положительный результат на допинг на Открытом чемпионате США 2022 года. В ее организме был обнаружен препарат под названием Роксадустат, который применяют больные анемией.