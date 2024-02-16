Полиция ищет пропавшую 55-летнюю Лийну

Сегодня днем ​​родственники сообщили, что 55-летняя Лийна ушла из дома в неизвестном направлении. Никогда еще женщина не уходила из дома на столь долгое время, не оставив ни слова своим близким.

У Лийны нет с собой телефона, и неизвестно, с кем и куда она могла уйти.

Женщина высокого роста, около 180 см. У нее темные волосы. Когда Лийна вышла из дома, на ней была толстая черная шуба и с собой была сумочка.

Полиция просит всех, кто видел Лийну или знает, где она может быть, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.