Полиция просит помощи в выяснении местонахождения Лийны, которая сегодня вышла из дома в волости Сетомаа и местонахождение которой до сих пор неизвестно.
Полиция ищет пропавшую 55-летнюю Лийну
Сегодня днем родственники сообщили, что 55-летняя Лийна ушла из дома в неизвестном направлении. Никогда еще женщина не уходила из дома на столь долгое время, не оставив ни слова своим близким.
У Лийны нет с собой телефона, и неизвестно, с кем и куда она могла уйти.
Женщина высокого роста, около 180 см. У нее темные волосы. Когда Лийна вышла из дома, на ней была толстая черная шуба и с собой была сумочка.
Полиция просит всех, кто видел Лийну или знает, где она может быть, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.