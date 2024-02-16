Полиция: пропавшую 55-летнюю женщину нашли в заброшенном доме

Вчера днем ​​родственники сообщили, что 55-летняя Лийна ушла из дома в неизвестном направлении. Никогда еще она не уходила из дома на столь долгое время, не сообщив об этом своим близким.

У Лийны не было с собой телефона, и было неизвестно, с кем и куда она могла уйти.

В субботу, 17 февраля, утром пресс-служба полиции сообщила, что Лийна найдена.

«Близкие сообщили в полицию, что сегодня утром Лийну нашли в заброшенном здании недалеко от ее дома. Медики проверили ее состояние здоровья, с ней все в порядке, ее вернут домой», - уточнили в полиции.