ИСТОРИЯ ⟩ Новая система не оправдала ожиданий. Все внимание было направлено на начавшуюся агрессию России

В то время как внимание Европы было приковано к Украине, где весной 2014 года Россия оккупировала Крымский полуостров и подстрекала к войне в Донбассе, ЕС пытался сделать предстоящие европеские выборы хоть немного более привлекательными для населения, введя так называемую систему Spitzenkandidat, согласно которой лидер победившей партийной группы должен был стать следующим председателем Европейской комиссии.
Примерно за год до голосования политологи Кристоф Кромбез и Саймон Хикс в опубликованной в британской газете The Guardian статье утверждали, что выборы 2014 года могут стать самыми важными в истории Европейского парламента.
«Они дают европейским гражданам возможность выразить свое мнение о том, как европейские лидеры справлялись с кризисом еврозоны. Кроме того, выборы предоставляют мандат за или против планов дальнейшей политической и экономической интеграции Европы. Они приводят в Европейский парламент новое политическое большинство, которое будет влиять на управление ЕС и общим рынком в течение следующих пяти лет. И прежде всего, поскольку перед выборами выдвигаются конкурирующие кандидаты на пост председателя комиссии, это первый раз, когда мы, граждане Европы, можем выбирать, кто будет носителем самой могущественной исполнительной власти в ЕС», - перечислили эксперты.
Выборы в Европейский парламент 2014 года
- Выборы проходили с 22 по 25 мая 2014 года.
- Голосование проходило в 28 странах Евросоюза.
- На выборах в Европарламент проголосовали 163,6 миллиона человек, или 42,5 процента граждан, имеющих право голоса.
- В Европарламент было избрано 751 евродепутат.
К выборам 2014 года было решено изменить прежнюю практику, когда председателя Европейской комиссии выбирали лидеры государств-членов по своему усмотрению. Вместо этого был введен немецкий термин Spitzenkandidat, или ведущий кандидат, что фактически означало, что европейские партийные семьи назначали своего фаворита на пост председателя комиссии, и лидерам стран было предложено учитывать волю народа при принятии своего решения.