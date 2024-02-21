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ИСТОРИЯ ⟩ Новая система не оправдала ожиданий. Все внимание было направлено на начавшуюся агрессию России

Евровыборы 2014
Мартин Шульц (слева), ведущий кандидат европейских социал-демократов на европейских выборах 2014 года, и Жан-Клод Юнкер, ведущий кандидат консерваторов, встретились друг с другом в телевизионных дебатах за десять дней до голосования. Фото: John Thys
, редактор
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В то время как внимание Европы было приковано к Украине, где весной 2014 года Россия оккупировала Крымский полуостров и подстрекала к войне в Донбассе, ЕС пытался сделать предстоящие европеские выборы хоть немного более привлекательными для населения, введя так называемую систему Spitzenkandidat, согласно которой лидер победившей партийной группы должен был стать следующим председателем Европейской комиссии.

Примерно за год до голосования политологи Кристоф Кромбез и Саймон Хикс в опубликованной в британской газете The Guardian статье утверждали, что выборы 2014 года могут стать самыми важными в истории Европейского парламента.

«Они дают европейским гражданам возможность выразить свое мнение о том, как европейские лидеры справлялись с кризисом еврозоны. Кроме того, выборы предоставляют мандат за или против планов дальнейшей политической и экономической интеграции Европы. Они приводят в Европейский парламент новое политическое большинство, которое будет влиять на управление ЕС и общим рынком в течение следующих пяти лет. И прежде всего, поскольку перед выборами выдвигаются конкурирующие кандидаты на пост председателя комиссии, это первый раз, когда мы, граждане Европы, можем выбирать, кто будет носителем самой могущественной исполнительной власти в ЕС», - перечислили эксперты.

Выборы в Европейский парламент 2014 года

  • Выборы проходили с 22 по 25 мая 2014 года.
  • Голосование проходило в 28 странах Евросоюза.
  • На выборах в Европарламент проголосовали 163,6 миллиона человек, или 42,5 процента граждан, имеющих право голоса.
  • В Европарламент было избрано 751 евродепутат.

К выборам 2014 года было решено изменить прежнюю практику, когда председателя Европейской комиссии выбирали лидеры государств-членов по своему усмотрению. Вместо этого был введен немецкий термин Spitzenkandidat, или ведущий кандидат, что фактически означало, что европейские партийные семьи назначали своего фаворита на пост председателя комиссии, и лидерам стран было предложено учитывать волю народа при принятии своего решения.

Сильнейшая сила в Европарламенте, консервативная Европейская народная партия (EPP), выдвинула в качестве своего фаворита бывшего премьер-министра Люксембурга Жан-Клода Юнкера, социалисты - председателя Европарламента немца Мартина Шульца, либералы - бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофстадта, зеленые представили тандемом немецкого евродепутата Ска Келлер и французского профсоюзного деятеля фермеров Жозе Бове, а ведущим кандидатом левых стал восходящая звезда греческой политики Алексис Ципрас.

Дебаты ведущих кандидатов 15 мая 2014 года: Алексис Ципрас от левых, Ска Келлер от зеленых, Мартин Шульц от социалистов, Жан-Клод Юнкер от консерваторов и Ги Верхофштадт от либералов.
Дебаты ведущих кандидатов 15 мая 2014 года: Алексис Ципрас от левых, Ска Келлер от зеленых, Мартин Шульц от социалистов, Жан-Клод Юнкер от консерваторов и Ги Верхофштадт от либералов. Фото: Thierry Roge / Euroopa Liit / Euroopa Parlament

Хотя на выборах ожидалось сильное выдвижение евроскептиков, у них не было единой фракции или ведущего кандидата.

Юнкер пообещал, что в случае избрания на пост председателя Еврокомиссии он будет противостоять наступлению евроскептиков, больше прислушиваясь к беспокойству народа.

«Нужно быть глухим и слепым, чтобы не понимать, что отношение к ЕС и комиссии становится все более подозрительным», - сказал он перед выборами агентству AFP. План Юнкера по борьбе с этой тенденцией заключался в требовании к правительствам стран отправлять в комиссары Еврокомиссии известных политиков, а не просто бюрократов.

Его главный конкурент Шульц на дебатах ведущих кандидатов, организованных Euronews, выразил мнение, что противостоять антиевропейским настроениям можно, ведя диалог с гражданами и показывая, что центристские силы предлагают решения проблем.

«Мы должны серьезно относиться к страхам людей, - заявил в дебатах в городе Маастрихт, Нидерланды, ведущий кандидат либералов Верхофстадт, который считал необходимым противостоять антииммигрантской риторике правых экстремистов. - Все эти проблемы требуют европейского решения».

К моменту выборов стало ясно, что система ведущего кандидата не оправдала ожиданий и не вызвала такого общественного интереса, на который надеялся ЕС.

Предшественник Politico, European Voice, отметил, что о провале плана свидетельствовало уже то, что Европейский вещательный союз (EBU) столкнулся с трудностями при поиске каналов в странах-членах, которые хотели бы транслировать дебаты, организованные им за десять дней до выборов. Национальные телекомпании крупнейших стран Европы либо отказывались пускать обсуждение в эфир, либо переносили его на каналы с низким рейтингом просмотра.

European Voice предположил, что с одной стороны, причиной был низкий интерес обычного телезрителя к темам, связанным с Европой, с другой стороны - тот факт, что дебаты велись в основном на английском языке, при этом для ни одного из Spitzenkandidat это не был язык, на котором они могли бы выразить себя абсолютно свободно.

К тому же, ведущие кандидаты представляли общие и скучные избирательные программы, которые были составлены партиями ЕС - таким образом, различные партии в разных странах нашли формулировки, устраивающие всех, но предложения избирательной кампании мало что предлагали избирателям.

Ведущий кандидат от EPP Жан-Клод Юнкер выступал вечером в день выборов.
Ведущий кандидат от EPP Жан-Клод Юнкер выступал вечером в день выборов. Фото: Thierry Roge / Euroopa Liit / Euroopa Parlament

Таким образом, система ведущих кандидатов, вероятно, не внесла значительного вклада в энтузиазм избирателей, но, по крайней мере, принцип сработал - EPP в итоге стала самой успешной силой на евро выборах 2014 года, и Юнкер стал председателем Еврокомиссии после долгих переговоров между главами государств.

Радикалы на службе у Кремля

Большее значение на выборах, чем дебаты Spitzenkandidat, сыграло то, что в феврале 2014 года российские войска оккупировали принадлежащий Украине Крым, и вскоре вспыхнула война в Восточной Украине, где приспешники Кремля боролись за отделение Донецкой и Луганской областей от власти Киева.

Жесткая реакция ЕС, однако, задержалась, несмотря на то, что в марте были заморожены активы нескольких десятков граждан России и Украины в связи с ситуацией в Крыму.

Открывая в начале апреля кампанию Христианско-Демократического Союза (CDU) на европейских выборах, канцлер Германии Ангела Меркель лишь пригрозила Москве последствиями. «Если территориальная целостность Украины и дальше будет нарушаться, то мы должны ввести экономические санкции, - передало ее слова с партийного конгресса агентство Reuters. - Никто не должен сомневаться в этом. Мы все разные в Европе, но у нас есть счастье быть едиными, и вместе мы примем это решение».

То, что на самом деле единства по отношению к России не было, показывает хотя бы тот факт, что менее чем через неделю после объявления о независимости самопровозглашенными лидерами Донецка, Москву посетила лидер французских праворадикалов и евродепутат Марин Ле Пен. На встрече с председателем нижней палаты парламента России Сергеем Нарышкиным лидер Национального фронта выразила поддержку видению Кремля о большей автономии регионов Украины.

Ле Пен также критиковала ограничения, введенные ЕС, которые касались и Нарышкина. «Я очень удивлена, что Европейский союз теперь объявил своего рода холодную войну против России, что абсолютно не соответствует нашим традиционно дружественным отношениям между нашими странами, - заявила Ле Пен, согласно сообщению российского государственного информационного агентства РИА Новости тогда в Москве. - Я продолжаю говорить, что санкции и даже угрозы санкциями - неэффективные меры».

Марин Ле Пен, лидер французской ультраправой партии Национальный фронт, во время встречи со спикером Государственной Думы РФ Сергеем Нарышкиным в Москве, 12 апреля 2014 года.
Марин Ле Пен, лидер французской ультраправой партии Национальный фронт, во время встречи со спикером Государственной Думы РФ Сергеем Нарышкиным в Москве, 12 апреля 2014 года. Фото: Venemaa Föderatsiooni riigiduuma / CC BY 4.0 DEED / Wikimedia Commons

Во многих странах Восточной Европы агрессивное поведение России затмило все другие темы в кампании к выборам в Европейский парламент.

Например, в Польше в начале 2014 года остро стояли такие вопросы, как эмиграция, безработица, пенсионная и здравоохранительная реформы, проблемы в системе образования, а также использование еврофондов, и казалось, что правоцентристскую Гражданскую платформу, находившуюся у власти семь лет, ждет поражение на выборах. Однако с обострением ситуации в Украине правительство во главе с премьер-министром Дональдом Туском резко выдвинуло на первый план вопросы национальной безопасности, и поддержка партии пошла на подъем.

Реклама кандидата от правоцентристской партии Гражданская Платформа, правящей в Польше, в Варшаве за несколько дней до европейских выборов 2014 года.
Реклама кандидата от правоцентристской партии Гражданская Платформа, правящей в Польше, в Варшаве за несколько дней до европейских выборов 2014 года. Фото: Wojtek Radwański / Euroopa Liit / Euroopa Parlament

«Туск подчеркнул безопасность Польши, основанную на сильной и единой Европе», - описал кампанию агентству AFP политолог Эдмунд Внук-Липинский.

Противостояние политике жесткой экономии в Южной Европе

В Греции, которая больше всех пострадала от европейского долгового кризиса, партия СИРИЗА во главе с Алексисом Ципрасом, которого европейские левые также назначили своим ведущим кандидатом на выборах в Европарламент, произвела фурор на европейских выборах 2014 года.

Вместо политики жесткой экономии, навязанной в основном под давлением Германии, Ципрас требовал от Европы нового подхода. «Мы никак не можем выйти из этого кризиса, если не двинемся по новому курсу для Европы, - сказал он в интервью AFP, ссылаясь на экономическую программу 1930-х годов, с помощью которой США отреагировали на кризис, известный как Великая депрессия. - Европе нужно новое соглашение о финансировании инвестиций, которое принесет пользу занятости и социальной защите».

Мужчина проходит мимо плаката лидера левой оппозиции Алексиса Ципраса на улице Афин накануне евро выборов 2019 года.
Мужчина проходит мимо плаката лидера левой оппозиции Алексиса Ципраса на улице Афин накануне евро выборов 2019 года. Фото: Angelos Tzortzinis / Euroopa Liit / Euroopa Parlament

Также премьер-министр Италии от левоцентристов Маттео Ренци критиковал политику жесткой экономии, наложенную правительствами Центральной Европы. «Мы хотим Европу идей, а не только Европу банков - сказал он в середине апреля в Турине, открывая избирательную кампанию своей Демократической партии на европейских выборах. - Европа, основанная на строгости и руководствуемая узким видением, не имеет будущего».

Во Франции правящие социалисты также находились в затруднительном положении, поскольку, с одной стороны, ЕС требовал от них соблюдения бюджетных правил, а с другой стороны, президент Франсуа Олланд и премьер-министр Мануэль Вальс хотели выполнить предвыборные обещания. Таким образом, Олланд пытался убедить Брюссель, что траты сверх меры на самом деле являются инвестициями в экономический рост и, таким образом, помогут в будущем лучше выполнять бюджетные обязательства.

Однако когда Вальс объявил о сокращении расходов государственного сектора на сумму 50 миллиардов евро в течение трех лет, даже его собственные коллеги по партии угрожали бунтом.

Результатом стало политическое землетрясение

Ведущий кандидат европейских социалистов Мартин Шульц в ночь выборов.
Ведущий кандидат европейских социалистов Мартин Шульц в ночь выборов. Фото: Arnaud Devillers / Euroopa Liit / Euroopa Parlament

Результаты выборов ознаменовали успех как для евроскептиков, так и для ультраправых партий, в то время как все три крупные центристские силы - консервативная Европейская народная партия (EPP), социал-демократы (S&D) и либералы (ALDE) - потеряли места, сохранив при этом совокупное большинство в Европейском парламенте.

Во Франции победил ультраправый Национальный фронт, набрав четверть всех голосов.

«Люди высказались громко и ясно, - заявила председатель партии Марин Ле Пен в победной речи перед штаб-квартирой партии в Париже. - Они больше не хотят быть управляемыми теми, кто находится за пределами наших границ, комиссарами ЕС и технократами, которые не избраны. Они хотят, чтобы их защитили от глобализации, и они хотят снова взять свою судьбу в свои руки».

Тем временем президент Франции социалист Франсуа Олланд после того, как на европейских выборах занял только третье место, созвал кризисное заседание правительства, а его премьер-министр Мануэль Вальс назвал результат шоком и политическим землетрясением, сообщил Би-би-си.

В Великобритании Партия независимости (UKIP) под руководством Найджела Фараджа, выступавшая за выход из ЕС, также опередила традиционные крупные силы - лейбористов и консерваторов, собрав более четверти голосов. «Сегодня вечером заканчивается неизбежность европейской интеграции», - заявил Фарадж.

Лидер UKIP Найджел Фарадж на избирательном участке в Южном Лондоне во время европейских выборов 2014 года.
Лидер UKIP Найджел Фарадж на избирательном участке в Южном Лондоне во время европейских выборов 2014 года. Фото: Will Oliver / Euroopa Liit / Euroopa Parlament

Хотя в Германии победил правящий Христианско-Демократический союз (CDU), его лидер и канцлер страны Ангела Меркель описала успех ультраправых в Европе как заметный и прискорбный, предложив блоку ответить на наступление евроскептицизма экономическим ростом и созданием рабочих мест.

Лидер европейских социалистов Мартин Шульц также был в горьком расположении духа. «Это плохой день для Европейского союза, когда партия с расистской, ксенофобской и антисемитской программой получает 25 процентов голосов», - сказал он, ссылаясь на Национальный фронт Франции.

Предвыборная символика на здании Европейского парламента в Брюсселе.
Предвыборная символика на здании Европейского парламента в Брюсселе. Фото: Alexis Haulot / Euroopa Liit / Euroopa Parlament

Победивший на выборах ведущий кандидат от EPP Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что контроль в европарламенте остается за центристами. «Вопреки тому, что заявили некоторые СМИ, ультраправые не победили на этих выборах, - заявил политик из Люксембурга, который после выборов стал председателем Еврокомиссии в соответствии с системой Spitzenkandidat. - В этом парламенте у нас явное проевропейское большинство».

Ультралевые также значительно усилили свои позиции, в первую очередь благодаря успеху партии СИРИЗА, выступающей против мер жесткой экономии, в Греции и успеху партии Подемос, проводящей аналогичную политику, в Испании.

Директор Центра европейских политических исследований (CEPS) Даниэль Грос после выборов написал в издании European Voice, что несмотря на все препятствия, описывать евровыборы 2014 года как отказ от Европы ни точно, ни справедливо, хоть антисистемные, в основном евроскептические партии и собрали каждый пятый голос.

Грос, в частности, указал на то, что люди по-прежнему больше доверяют Европейскому парламенту, чем своим национальным законодательным органам. «Даже продолжающаяся экономическая рецессия, за которую часто обвиняют меры экономии, введенные ЕС, и кризис еврозоны, лишь незначительно снизила популярность Европейского парламента по сравнению с парламентами государств-членов», - отметил он.

По словам Гроса, к лагерю евроскептиков склонились не жители южноевропейских стран, страдающие от мер жесткой экономии, а скорее старшее поколение стран севернее, которое привлекли высосанные из пальца темы предвыборных кампаний ультраправых.

«Особенно в Великобритании и Франции безработица и ощутимое отсутствие контроля над границами сыграли большую роль в возникновении недовольства по отношению к ЕС. Это особенно тревожно, учитывая, что проблемы обеих стран мало связаны с политикой ЕС. В экономических трудностях Франции нельзя винить меры жесткой экономии, введенные Брюсселем, а Великобритания даже не является частью еврозоны», - написал аналитик в анализе выборов.

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