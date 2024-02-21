Радикалы на службе у Кремля

Большее значение на выборах, чем дебаты Spitzenkandidat, сыграло то, что в феврале 2014 года российские войска оккупировали принадлежащий Украине Крым, и вскоре вспыхнула война в Восточной Украине, где приспешники Кремля боролись за отделение Донецкой и Луганской областей от власти Киева.

Жесткая реакция ЕС, однако, задержалась, несмотря на то, что в марте были заморожены активы нескольких десятков граждан России и Украины в связи с ситуацией в Крыму.

Открывая в начале апреля кампанию Христианско-Демократического Союза (CDU) на европейских выборах, канцлер Германии Ангела Меркель лишь пригрозила Москве последствиями. «Если территориальная целостность Украины и дальше будет нарушаться, то мы должны ввести экономические санкции, - передало ее слова с партийного конгресса агентство Reuters. - Никто не должен сомневаться в этом. Мы все разные в Европе, но у нас есть счастье быть едиными, и вместе мы примем это решение».

То, что на самом деле единства по отношению к России не было, показывает хотя бы тот факт, что менее чем через неделю после объявления о независимости самопровозглашенными лидерами Донецка, Москву посетила лидер французских праворадикалов и евродепутат Марин Ле Пен. На встрече с председателем нижней палаты парламента России Сергеем Нарышкиным лидер Национального фронта выразила поддержку видению Кремля о большей автономии регионов Украины.