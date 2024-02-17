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Автомобиль вылетел с дороги и приземлился на крышу: одного человека из машины вытащили спасатели

rus.postimees.ee
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В пятницу, 16 февраля, вечером спасатели были вызваны в окрестности Муствеэ в Йыгевамаа, где автомобиль вылетел с дороги.

За несколько минут до 22:00 в Центр тревоги поступило сообщение, что на 27-м километре дороги Йыгева-Муствеэ автомобиль вылетел с дороги и приземлился на крышу. В машине находились три человека, двое из них выбрались самостоятельно, третьему потребовалась помощь спасателей.

Медики осмотрели попавших в аварию людей, никому из них медицинская помощь не потребовалась.

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