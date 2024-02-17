В пятницу вечером в деревне Ээсмяэ в Харьюмаа вспыхнул пожар, на который спасатели отреагировали усиленным составом.
Фото ⟩ Пожар в Харьюмаа: спасатели отреагировали на вызов усиленным составом
По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, в 21.56 в Центр тревоги сообщили, что в Ээсмяэ видно пламя. Выяснилось, что загорелась надворная постройка одного из домохозяйств, там хранились дрова. Надворная постройка расположена довольно близко к жилому дому, но спасателям удалось не допустить распространения огня на дом.
Незадолго до полуночи работы по тушению были завершены.
Тушить пожар прибыли спасатели из Сауэ, Кейла, Хюуру и Ассаку.