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Фото ⟩ Пожар в Харьюмаа: спасатели отреагировали на вызов усиленным составом

rus.postimees.ee
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Пожарная машина. Фото иллюстративное.
Пожарная машина. Фото иллюстративное. Фото: Jürgen Puistaja

В пятницу вечером в деревне Ээсмяэ в Харьюмаа вспыхнул пожар, на который спасатели отреагировали усиленным составом.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, в 21.56 в Центр тревоги сообщили, что в Ээсмяэ видно пламя. Выяснилось, что загорелась надворная постройка одного из домохозяйств, там хранились дрова. Надворная постройка расположена довольно близко к жилому дому, но спасателям удалось не допустить распространения огня на дом.

Пожар в Ээсмяэ.
Пожар в Ээсмяэ. Фото: Lugeja foto

Незадолго до полуночи работы по тушению были завершены.

Тушить пожар прибыли спасатели из Сауэ, Кейла, Хюуру и Ассаку.

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