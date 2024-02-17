Фото ⟩ Пожар в Харьюмаа: спасатели отреагировали на вызов усиленным составом

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, в 21.56 в Центр тревоги сообщили, что в Ээсмяэ видно пламя. Выяснилось, что загорелась надворная постройка одного из домохозяйств, там хранились дрова. Надворная постройка расположена довольно близко к жилому дому, но спасателям удалось не допустить распространения огня на дом.