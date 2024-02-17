Возможный риск для здоровья: Prisma отзывает несколько популярных продуктов
В качестве меры предосторожности Prisma отзывает три продукта серии Coop:
- печенье с шоколадной начинкой и темным шоколадом 150 г (EAN: 7340191144378), срок годности до 11.09.2024;
- печенье с молочным, темным и белым шоколадом 180 г (EAN: 7340191144996), срок годности до 05.09.2024;
- печенье с белым шоколадом и клюквой 150 г (EAN: 7340191144422), срок годности до 09.09.2024.
Продукты отзывают в качестве меры предосторожности, поскольку они могут содержать кусочки металла. Купленные товары можно вернуть в любой магазин Prisma Peremarket AS. Чек о покупке иметь не обязательно.