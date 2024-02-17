Эксперт по безопасности: как избежать ложных сигналов тревоги охранной системы

Техобслуживание необходимо

Обычно ложные сигналы тревоги вызывают сами люди. Технических ошибок не должно возникать, если за системой правильно ухаживают и она находится в подходящей среде. Например, не очень хорошо, когда охранное оборудование установлено на сырой и холодной даче, где температура около 0 градусов.

Раз в год стоит вызывать техника, чтобы он проверил охранную систему. Он не только проводит профилактическое обслуживание, но и проверяет емкость аккумулятора. «Когда ноутбук подключен к сети проводом, вы не знаете, сколько продержится аккумулятор. С охранной системой точно так же. Для того чтобы она защищала ваш дом даже в случае аварийного отключения электричества, надо проверить емкость аккумулятора и при необходимости заменить его», – объяснил Пярьяла.

Проблемы с охранной системой возможны и в том случае, когда среда в доме существенно меняется. Решив переставить мебель, убедитесь, что датчики движения не окажутся, например, за шкафом, иначе они не будут издавать ни ложных, ни истинных сигналов тревоги.

«Воздушно-тепловой насос тоже может стать причиной ложных сигналов тревоги. В некоторых случаях приходится переносить датчики», – привел эксперт по безопасности еще один момент, который следует учитывать.

Вам звонят - отвечайте!

В договоре об охранной услуге обязательно надо указать как минимум трех контактных лиц. Если охранной фирме не удастся связаться с вами, она сможет позвонить второму или третьему контактному лицу – если вы в этот момент будете, например, в самолете или на собрании и не сможете ответить на звонок.

Ко всем сигналам тревоги обязательно надо относиться со всей серьезностью. Недавно из Валга поступил сигнал пожарной тревоги, и центр управления G4S не смог дозвониться до отца семейства, указанного как главное контактное лицо. Жена мужчины, отмеченная как второе контактное лицо, сначала попросила не высылать патруль и обещала сама проверить, в чем дело.

Сигналы тревоги продолжали поступать, и центр управления снова связался с женщиной. Они договорились, что все же отправят патруль – в итоге благодаря этому из квартиры спасли мужчину и двухлетнего ребенка.