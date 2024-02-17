Страх перед ложными сигналами тревоги системы безопасности – одна из причин, почему многие дома в Эстонии не охраняются. Однако владелец дома и сам может многое сделать для того, чтобы избежать стресса и счетов за напрасные выезды.
Эксперт по безопасности: как избежать ложных сигналов тревоги охранной системы
Ложным сигналом тревоги обычно считается ситуация, когда охранная система срабатывает как будто без причины: например, система среагировала на кошку, патруль приехал на место и вы получаете за это счет.
Кошка вызвала патруль
«Но ложная ли это была тревога? Ведь охрана дома выполнила свою работу и сообщила о возможной опасности – система не знает, что в действительности угрозы не было», – рассуждает директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.
Эту проблему легко решить. «Необходим датчик, не срабатывающий на домашних животных, который можно настроить так, чтобы животное весом до 25 кг свободно ходило по дому и система не срабатывала на него», – сказал он.
Таким образом, если система сработала и патруль приехал на место, на самом деле сигнал тревоги не был ложным. В этот раз причиной тревоги стало домашнее животное, но с таким же успехом это мог быть злоумышленник, забравшийся в ваш дом. Та же история и с дымовыми датчиками, являющимися частью охранной системы: возможно, у вас просто пригорели блины, но система этого не знает!
«Если мы не можем связаться с контактным лицом в течение трех минут и сигнал тревоги не аннулируют, наш патруль выезжает проверить ситуацию, – объяснил Пярьяла и добавил, что какой бы сигнал тревоги ни поступил от охранной системы, в первую очередь охранная фирма пытается связаться с клиентом. – Мы тоже хотим, чтобы патруль не выезжал на сигнал тревоги из-за блинов и мы могли направить ресурс туда, где он действительно нужен».
Техобслуживание необходимо
Обычно ложные сигналы тревоги вызывают сами люди. Технических ошибок не должно возникать, если за системой правильно ухаживают и она находится в подходящей среде. Например, не очень хорошо, когда охранное оборудование установлено на сырой и холодной даче, где температура около 0 градусов.
Раз в год стоит вызывать техника, чтобы он проверил охранную систему. Он не только проводит профилактическое обслуживание, но и проверяет емкость аккумулятора. «Когда ноутбук подключен к сети проводом, вы не знаете, сколько продержится аккумулятор. С охранной системой точно так же. Для того чтобы она защищала ваш дом даже в случае аварийного отключения электричества, надо проверить емкость аккумулятора и при необходимости заменить его», – объяснил Пярьяла.
Проблемы с охранной системой возможны и в том случае, когда среда в доме существенно меняется. Решив переставить мебель, убедитесь, что датчики движения не окажутся, например, за шкафом, иначе они не будут издавать ни ложных, ни истинных сигналов тревоги.
«Воздушно-тепловой насос тоже может стать причиной ложных сигналов тревоги. В некоторых случаях приходится переносить датчики», – привел эксперт по безопасности еще один момент, который следует учитывать.
Вам звонят - отвечайте!
В договоре об охранной услуге обязательно надо указать как минимум трех контактных лиц. Если охранной фирме не удастся связаться с вами, она сможет позвонить второму или третьему контактному лицу – если вы в этот момент будете, например, в самолете или на собрании и не сможете ответить на звонок.
Ко всем сигналам тревоги обязательно надо относиться со всей серьезностью. Недавно из Валга поступил сигнал пожарной тревоги, и центр управления G4S не смог дозвониться до отца семейства, указанного как главное контактное лицо. Жена мужчины, отмеченная как второе контактное лицо, сначала попросила не высылать патруль и обещала сама проверить, в чем дело.
Сигналы тревоги продолжали поступать, и центр управления снова связался с женщиной. Они договорились, что все же отправят патруль – в итоге благодаря этому из квартиры спасли мужчину и двухлетнего ребенка.