Собственникам частных домов и земельных участков пора умерить аппетиты

Руководитель отдела таллиннских жилых помещений Pindi Kinnisvara Кристен Оливер Раттасепп сказал, что особенно отличился в этом плане январь, когда в Таллинне было приобретено всего семь частных домов и четыре земельных участка под строительство жилья. «В Харьюмаа эти показатели составили соответственно 69 и 52. В прежние времена в Харьюмаа в обоих сегментах заключалось все же более ста, а зачастую даже пару сотен сделок в месяц», – сказал Раттасепп.

«Осторожность покупателей находит отражение в количестве сделок, и если посмотреть на сами сделки, то можно увидеть, что они заключены преимущественно с объектами недвижимости более дешевого класса. Тут уже ничего не поделаешь – в сложившейся ситуации собственникам частных домов и земельных участков придется забыть прежние заоблачные цены и серьезно скорректировать цены, если они желают продать свой товар», – добавил Раттасепп, по словам которого оживление на рынке жилых домов и земельных участков может последовать лишь в случае снижения цен на 15–20 процентов, что на рынке квартир уже произошло еще более года назад.