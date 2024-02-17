Маклер: как узнать, сколько на самом деле стоит ваша недвижимость

Продавцы, которые сами начинают оценивать недвижимость, обычно полагаются на два основных источника. В первую очередь просматривают аналогичные предложения на порталах недвижимости. Во-вторых, получают информацию от соседей и знакомых.

Хотя эти источники могут дать общий обзор, они не всегда отражают реальную ситуацию. Информация от соседей и знакомых может быть преувеличена, а на рыночную стоимость недвижимости, продающейся по самой высокой цене, могут влиять различные факторы.

Предложения на порталах недвижимости также могут быть недостаточно надежными, так как зачастую интересующиеся ценами люди не вникают в детали объявлений и не рассматривают фотографии, а опираются только на запрашиваемую цену. Кроме того, дорогостоящая недвижимость может находиться на рынке долгое время и не найти покупателя именно из-за цены. Поскольку большинство продавцов используют один и тот же метод ценообразования, запрашиваемая ими цена может значительно отличаться от реальной рыночной стоимости.

Часто продавец при определении цены склонен учитывать эмоциональную ценность своей недвижимости. Часто отмечают, что недвижимость находится в семье уже несколько поколений, а также в цену вкладывается время, затраченное на ремонт, проделанная работа и тщательно подобранные материалы внутренней отделки. Однако у покупателя могут быть другие вкусы, и эмоции предыдущего владельца для него могут не иметь никакого значения.

Важную роль в формировании цены играет то, как быстро вы хотите достичь сделки купли-продажи. При наличии достаточного количества времени цена продажи может быть установлена ​​слишком высокой просто для эксперимента. Однако не учитывается, что первые три недели после публикации объявления - самое полезное время, потому что именно тогда потенциальные покупатели жилья видят объявление впервые. Если дорогой объект находится на порталах долгое время, его просто пролистывают.

На цену недвижимости влияет ряд факторов, включая местоположение, размер, планировку, состояние, этаж и наличие лифта. Кроме того, это кухонная мебель, гардеробная и мебель для ванной комнаты.

Поэтому перед началом процесса продажи рекомендуется проконсультироваться с опытным маклером или оценщиком. Маклеры постоянно контактируют с оценщиками и другими маклерами, а также имеют информацию о ценах сделок с недавно проданной недвижимостью в вашем районе.